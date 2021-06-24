ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 102. bölümüyle yaz tatiline giriyor. Sezon finali bölümünde heyecan dolu gelişmelerin izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği bölümde bir veda yaşanacağı konuşuyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Murat Ünalmış diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Murat Ünalmış kimdir? İşte detaylar...

VEDA MI YAŞANACAK?

Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor.

İşte merak edilen sorunun yanıtı;