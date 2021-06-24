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    • Magazin
    • 24.06.2021 22:36
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    • 24.06.2021 22:36
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    Survivor Ayşe kimdir? Survivor 2021 yarı finalisti Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi?

    Akşam saatlerinde sıklıkla Survivor Ayşe kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen femomen yarışmada sona gelindi, yarı finalistler belli oldu. İstanbul’da canlı yayınla gerçekleşen Survivor yarı finali koltuğunda oturan Ayşe Yüksel’in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 yarı finalisti Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Survivor Ayşe kimdir?

    Survivor Ayşe kimdir? Survivor 2021 yarı finalisti Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. TV8'de uzun zamandır yayınlanan 2021 sezonunda canla başla mücadele eden yarışmacılardan Ayşe Yüksel yarı final koltuğuna ulaşmayı başardı. Finalist olup olamayacağı SMS oylarıyla belli olacak olan yarışmacının hayatına dair bilgileri derledik.

    SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

    Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

    SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?

    Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi. Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor. Ayşe Yüksel'in Instagram hesabı ise 'ayseyukselofficiall' olarak bilinmektedir.

        2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

        Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.

        Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.

        Acun Ilıcalı: "Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...

        Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."
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        Önce dayak sonra yalan!
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