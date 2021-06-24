Survivor 2021 yarı finalisti İsmail Balaban kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Balaban kimdir?

Survivor izleyicileri tarafından İsmail Balaban kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer aldı. TV8 akşam kuşağında izlenen fenomen yarışmada finale az bir zaman kaldı ve yarı finalistlerden özellikle İsmail Balaban'ın hayatına dair bilgiler de araştırma konusu oldu. Survivor'daki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Survivor 2021 yarı finalisti İsmail Balaban kaç yaşında, nereli, mesleği ne?