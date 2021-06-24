2021 Survivor 1. ve 2. finalistleri belli oldu! Survivor finalistleri kimler? Yarışmaya veda eden isimler ise…

İsmail, Ayşe ve Poyraz arasında yapılacak oylama ile finale gelemeden elenen ilk isim Aleyna oldu.Poyraz, seçildikten sonra 'Oylar ucu ucuna olsa da kazanan ben olsam da, Aleyna'yı çok çok tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak etti burada olmayı' diyerek, yarışma arkadaşını alkışladı.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

Acun Ilıcalı sırası olarak yarın finalde yer alacak isimleri açıkladı. Survivor 2021'in ilk finalisti İsmail Balaban oldu. İsmail kendisine oy veren ve destek olan herkese teşekkür etti. Sonraki isim ise Poyraz oldu, böylece elenen isim de Ayşe oldu. Yarın şampiyon isim belli olacak, Poyraz ile İsmail'den hangisi en fazla SMS oyunu alırsa o şampiyonluğu göğüsleyecek.