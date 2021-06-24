Survivor 2021 yarı finalisti Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi? Survivor Ayşe kimdir?

Akşam saatlerinde sıklıkla Survivor Ayşe kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen femomen yarışmada sona gelindi, yarı finalistler belli oldu. İstanbul'da canlı yayınla gerçekleşen Survivor yarı finali koltuğunda oturan Ayşe Yüksel'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 yarı finalisti Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar…
SURVİVOR AYŞE KİMDİR?
Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.
SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?
Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi. Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor. Ayşe Yüksel'in Instagram hesabı ise 'ayseyukselofficiall' olarak bilinmektedir.