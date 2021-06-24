Survivor 2021 yarı finalisti Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi? Survivor Ayşe kimdir?

2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?



Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.

Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.

Acun Ilıcalı: "Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...

Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."