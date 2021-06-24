Şeyma Subaşı bebeğini neden düşürdü? Şeyma Subaşı sevgilisi kim?

Şeyma Subaşı sevgilisi kim? Şeyma Subaşı bebeğini neden düşürdü? Ünlü isim Şeyma Subaşı yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Hamile olduğunu duyuran Subaşı, yaptığı son açıklamayla bebeğini kaybettiğini paylaştı. Şeyma Subaşı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçileri ile üzücü haberin detaylarını açıkladı.
ŞEYMA SUBAŞI BEBEĞİNİ NEDEN DÜŞÜRDÜ?
Sosyal medyadan açıklama yapan Subaşı, "Arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" demişti.
"Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu" diyen Subaşı, "Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" diye konuşmuştu.
30 yaşındaki Şeyma Subaşı hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra; paylaşımını kaldırmıştı.
Sosyal medyadan üzücü haberi veren Subaşı, "Yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.