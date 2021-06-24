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    • 24.06.2021 08:50
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    • 24.06.2021 08:50
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    Şeyma Subaşı bebeğini neden düşürdü? Şeyma Subaşı sevgilisi kim?

    Şeyma Subaşı bebeğini neden düşürdü? Şeyma Subaşı sevgilisi kim? Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı acı haberi duyurdu. Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Yaşadığım stres nedeniyle bebeğimi kaybettim" dedi.

    takvim.com.tr
    Şeyma Subaşı bebeğini neden düşürdü? Şeyma Subaşı sevgilisi kim?

    Şeyma Subaşı sevgilisi kim? Şeyma Subaşı bebeğini neden düşürdü? Ünlü isim Şeyma Subaşı yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Hamile olduğunu duyuran Subaşı, yaptığı son açıklamayla bebeğini kaybettiğini paylaştı. Şeyma Subaşı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçileri ile üzücü haberin detaylarını açıkladı.

    ŞEYMA SUBAŞI BEBEĞİNİ NEDEN DÜŞÜRDÜ?

    Sosyal medyadan açıklama yapan Subaşı, "Arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" demişti.

    "Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu" diyen Subaşı, "Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" diye konuşmuştu.

    30 yaşındaki Şeyma Subaşı hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra; paylaşımını kaldırmıştı.

    Sosyal medyadan üzücü haberi veren Subaşı, "Yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

        ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİ KİMDİR?

        Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evleneceği haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

        Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

        Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.
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