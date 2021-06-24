Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Oğlunu görünce hayli duygulanan Osman Bey, "Bana sadece bir oğul değil, cihanı verdin Malhun Hatun. Müsaade edersen, adını nice şehirler fetheden, şehirler kuran, adaletle hükmeden Orhan koymak isterim" dedi. Oğlunun sağ kulağına eğilip ezan okuyan ve sol kulağına adını bahşeden Osman Bey, "Oğul ey oğul… Adını baban Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey vermiştir. Yaşını da Allah versin. Gökte melekler yerde kullar bilsin ki gayrı adın Orhan'dır" dedi.

Bu duygusal sahne karşısında Bala Hatun gözyaşlarını tutamadı. Malhun Hatun "Rabbim sana da evlat sevinci nasip etsin diye her gece dua ederim Bala Hatun" deyince, Bala Hatun da müjdeyi verdi: "Beyimize bir evlat verdin ya ben de Rabbime şükrederim Malhun Hatun. Benim imtihanıma gelince; sabırla sınandı, dualarınızla kabul olundu. En çok da evladın Orhan'ın senin çetin yolunda yalnız olmayacağı için sevinirim. Rabbim bana da evlat sevinci yaşattı. Karnımda, evladını, Orhan'ın gardaşını taşırım Osman Bey."