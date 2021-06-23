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    • Magazin
    • 24.06.2021 02:03
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    • 24.06.2021 02:03
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    Survivor yarı finale kimler kaldı? 23 Haziran son Survivor oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı’dan final açıklaması…

    Gündemde yoğun bir şekilde Survivor yarı finale kimler kaldı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışmasının 2021 sezonunun sonuna gelindi, Ocak ayından bu yana süren mücadelelerin sonucunda sadece bir kişi şampiyon olacak. Son bölümde oynanan oyunda hangi yarışmacı galip geldi? 23 Haziran son Survivor oyununu kim kazandı? Heyecan dolu parkur mücadelesi nefesleri kesti ve izleyicileri ekrana kilitledi. Acun Ilıcalı’dan final açıklaması da geldi, işte Survivor’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor yarı finale kimler kaldı?

    Survivor yarı finale kimler kaldı? 23 Haziran son Survivor oyununu kim kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 aylık bomba gibi bir mücadelenin sonuna gelindi ve 4 yarışmacı finale kalmak için çabalarını sürdürürken yarı finali garantileyen iki isim belli oldu. Heyecan dolu bir ada konseyi toplantı ve SMS oyları verildi, Survivor finali ile ilgili Acun Ilıcalı önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar…

    SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?

    Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi. Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.

    2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

    Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.

    Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.

        Acun Ilıcalı: "Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...

        Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."
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