Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Serkay Tütüncü kimdir? Şoke eden Survivor açıklaması…

Özellikle Survivor Ekstra izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Survivor Ekstra yorumcularından Semih Öztürk'ün nankörlükle suçladığı eski Survivor yarışmacısı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İzleyenlerin merakla sorguladığı olaya ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte Serkay Tütüncü'den şoke eden Survivor açıklaması…
SEMİH ÖZTÜRK'TEN SERKAY TÜTÜNCÜ YORUMU
Survivor Ekstra'da daha önce Survivor'da karşı karşıya geldiği ve tartışma yaşadığı Serkay Tütüncü ile ilgili sözleriyle dikkat çeken Semih Öztürk, yarışma sayesinde ünlendiğini ve bunu unutarak yaptığı açıklamalardan dolayı nankör olduğunu söyledi.
"İHTİMALİ BİLE YOK"
2016 yılında katıldığı ve finale kaldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Serkay Tütüncü, muhabirlerin "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" cevabını verdi."All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusunu ise "İhtimali bile yok. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirdi.
SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?
Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire'de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.
2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa da adım attı. 2016 yılında TV 8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, 1,78 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.