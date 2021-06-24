Seksenler’in Fehmi’si Rasim Öztekin’in yerine yeni sezonda kim olacak? Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek?

Gündemde özellikle dizi severler tarafından Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TRT 1'de bugün yeni sezonuna başlayan, uzun zamandır büyük ilgiyle izlenen dizi Seksenler'de Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesi herkesi derin bir üzüntüye boğmuştu. Seksenler'in Fehmi'si Rasim Öztekin'in yerine yeni sezonda kim olacak? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. İşte detaylar…
SEKSENLER FEHMİ ÖLDÜ MÜ?
Rasim Öztekin'in hayat verdiği Fehmi karakteri artık dizide yer almayacak. Öte yandan dizinin yeni sezon tanıtımında ise evin babası Fehmi'nin hayatını kaybettiğine ilişkin sahneler verildi.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.