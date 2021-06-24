Seksenler’in Fehmi’si Rasim Öztekin’in yerine yeni sezonda kim olacak? Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek?

Gündemde özellikle dizi severler tarafından Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TRT 1'de bugün yeni sezonuna başlayan, uzun zamandır büyük ilgiyle izlenen dizi Seksenler'de Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesi herkesi derin bir üzüntüye boğmuştu. Seksenler'in Fehmi'si Rasim Öztekin'in yerine yeni sezonda kim olacak? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. İşte detaylar…