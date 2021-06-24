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    • Magazin
    • 25.06.2021 08:22
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    • 25.06.2021 08:22
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    Bir Zamanlar Çukurova 102. son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova sezon finali son bölüm izle! Demir Yaman öldü mü?

    Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seneçekleri merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. ATV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla izlenme rekorları kıran dizisi Perşembe akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşamki bölümü ile sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova'da şu an tüm izleyiciler Demir Yaman'ın ölüp ölmeyeceğine odaklanmış durumda. Haberimizindeki linkten son bölümü izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova CANLI izle!

    Bir Zamanlar Çukurova CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen dizi heyecan dolu bir sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Ümit ile Züleyha arasındaki çatışma tüm hızıyla devam ederken bir yandan da Demir Yaman'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Üç sezondur izlenme rekorları kıran dizi bu akşamki bölümüyle yaz sezonu arasına girecek. Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

    Demir ve Fikret'in dostluğu düşmanla baş etmeye yetecek mi?

    Ümit oyununu sürdürmeye kararlı

    Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!

    Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

    Fikret bir kez daha Demir'e dost elini uzatıyor

    Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

    Savcı, Demir'in peşinde! Eşkıya konakta!

    Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır! Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır!

        Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır!

        Saniye'nin Üzüm'e kötülük yapacağını düşünüp kafasına odunla vurduğu Cumali, hayati tehlikeyi atlatıp, taburcu olur ve çiftliğe geri döner. Züleyha'nın da Saniye'nin de gönlü, Üzüm'ü öz babasından ayırmaya kıyamayacaktır. Ancak Cumali, onlara anlattığı kadar kader kurbanı mıdır? Bunu zaman gösterecektir.

        Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri umutla devam etmektedir. Bahtiyar, küçük bebeğin hayata dönmesi için canını dişine takmıştır. Müjgan'ın ailesinin avukatı vazgeçip dönse de, aile vazgeçmeye niyetli değildir! Kapıları tekrar çalacaktır!

        Fekeli, torununun yaşam savaşını kazanması için dua ederken, yasal sorunlarla da boğuşmak zorunda kalacaktır. Anlaşılan kader ile arasındaki evlat ve aşk sınavları da sona ermemiştir. Fekeli'nin kaderinde yine bir can ile sınanmak vardır! Fekeli'nin bu kez sırdaşı Çetin olacaktır.

        Sevda ve Ümit ortalıktan yok olmuştur. Betül ve Şermin, konuyla hiç ilgileri yokmuşçasına Yaman sofrasında başköşeye yerleşirler. Hatta tüm geçmişe bir perde çekilip, Betül ve Demir yeniden iki kardeş gibi işbirliği yapmaya bile başlayacaktır.

        Demir, Sevda'nın ölümünün ardından pek çok karar almak zorunda kalacaktır. Üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamaz. Fikret ile buluşarak bazı şeyleri netleştirmeye çalışır. Ümit ile ilgili sorunlarını çözemez ama ikisi arasındaki gerginlik bu sayede azalacaktır.

        Tüm bu süreçte, Yaman konağındaki gerginlik artarken, Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini zannetmeye devam ederler. Bu yüzden Demir, Züleyha'ya danışmadan Ümit'i alıp konağa getirecektir! Çünkü saklamaları gereken bir sır vardır!
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