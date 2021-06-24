Survivor 2021 yarı finalisti Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Gündemde yoğun bir şekilde Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bomba gibi bir 2021 sezonu yaşatan Survivor'da sona gelindi ve bu akşam yarı finalist koltuğunu paylaşan 4 yarışmacı TV8'de canlı yayın olarak sevenleriyle buluştu. İzleyiciler yarışmacılar hayatlarına dair tüm bilgileri merak etmeye başladı. Peki Survivor 2021 yarı finalisti Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılan ve o zamana kadar Yalova'da yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, sonrasında annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmış. Kalaycıoğlu, İstanbul'da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimi sonrasında ABD'de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.Kalaycıoğlu, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.
SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?
Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi. Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.