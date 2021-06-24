Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Seksenler 492. yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? Yeni oyuncu kadrosu...

Diziseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşacak. Bu gelişmelerin hemen ardından, Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler 1. bölüm bugün yayınlanacak mı? Seksenler son bölümde neler yaşandı? Sorularının cevabı aranmaya başladı. İşte tüm detaylar!
SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…
TV ekranlarına yeniden dönen Seksenler, bugün 20.00'de yeni bölümü ile ekranda olacak.
KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILDI
Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi başarılı isimlerinde dahil olduğu ortaya çıktı.