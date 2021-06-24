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    • Magazin
    • 24.06.2021 09:59
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    • 24.06.2021 09:59
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    Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Seksenler 492. yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? Yeni oyuncu kadrosu...

    Ekranların uzun soluklu, severek izlenen Seksenler dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak. Sevilen dizi, yeni oyuncu kadrosuyla yaz sezonu boyunca perşembe akşamları yayınlanacak. Bilindiği üzere, yakın zamanda usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefat haberi herkesi derin üzüntüye boğmuştu. Özellikle Seksenler dizisi ile bütünleşen oyuncunun yerine sürpriz bir isim dahil olacak mı sorusu merak ediliyor. Bu gelişmelerin hemen ardından, Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler yeni sezon 1. bölüm bugün yayınlanacak mı? Seksenler son bölümde neler yaşandı? Sorularının cevabı aranmaya başladı. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Diziseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşacak. Bu gelişmelerin hemen ardından, Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler 1. bölüm bugün yayınlanacak mı? Seksenler son bölümde neler yaşandı? Sorularının cevabı aranmaya başladı. İşte tüm detaylar!

    SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

    Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…

    TV ekranlarına yeniden dönen Seksenler, bugün 20.00'de yeni bölümü ile ekranda olacak.

    KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILDI

    Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi başarılı isimlerinde dahil olduğu ortaya çıktı.

        YERİNE KİM GELECEK MERAK EDİLİYOR?

        Öte yandan dizinin sevilen oyuncularından olan Rasim Öztekin geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Bu gelişme ile dizide yerine kimin geleceği merak edilmeye başlandı.

        SENARYO GEREĞİ VEFATI GÖSTERİLDİ

        Dizinin başrollerinde yer alan Rasim Öztekin'in yerine biri gelmeyecek. Yayınlanan fragmanda Öztekin'in senaryo gereği de vefat etmiş olarak gösterildiği gözlemlendi.

        SEKSENLER 491. SON BÖLÜM ÖZETİ

        Hulusi, Fehmiye yeni iş fikirlerini söyler. Bu yeni projeleri duyan Rukiye ve Melahat ise şaşkınlıklarını gizleyemez.
        Ahmet ve Gülden tartışırlar ve bu durumun nereye gideceği merak konusudur.

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Seksenler 492. bölüm özeti: Bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, yabancı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkıyor. Babası Fehmi ile dargın bir şekilde ayrılan Çağatay'ın mahallede neler yaşayacağı merakla bekleniyor.
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