Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Seksenler 492. yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? Yeni oyuncu kadrosu...

SENARYO GEREĞİ VEFATI GÖSTERİLDİ

Dizinin başrollerinde yer alan Rasim Öztekin'in yerine biri gelmeyecek. Yayınlanan fragmanda Öztekin'in senaryo gereği de vefat etmiş olarak gösterildiği gözlemlendi.

SEKSENLER 491. SON BÖLÜM ÖZETİ



Hulusi, Fehmiye yeni iş fikirlerini söyler. Bu yeni projeleri duyan Rukiye ve Melahat ise şaşkınlıklarını gizleyemez.

Ahmet ve Gülden tartışırlar ve bu durumun nereye gideceği merak konusudur.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seksenler 492. bölüm özeti: Bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, yabancı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkıyor. Babası Fehmi ile dargın bir şekilde ayrılan Çağatay'ın mahallede neler yaşayacağı merakla bekleniyor.