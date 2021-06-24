Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümü ne zaman? Twitter'da gündem oldu! İşte unutulmaz Bihter Ziyagil replikleri!

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı, bir çok usta ismi de kadrosunda buluşturan Aşk-ı Memnu 2008 yılında izleyici ile buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listesine damga vuran dizi senaryosu kadar, cesur sahneleri, kullanılan mekanlar ve kıyafetlerle de hafızalarda yer edindi.

Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010'da görkemli bir final ile ekranlara veda etti. Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi. Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlece mesaj atıldı. Dizinin finalinden yıllar geçmesine rağmen, izleyiciler Bihter Ziyagil'i her ölüm yıl dönümünde anmaya devam ettiler.