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    • 24.06.2021 11:27
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    • 24.06.2021 11:29
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    Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümü ne zaman? Twitter'da gündem oldu! İşte unutulmaz Bihter Ziyagil replikleri!

    Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz, efsane karakteri olan Bihter Ziyagil'in ölüm yıldönümü, sosyal medyanın gündemine geldi. Kanal D’de yıllar önce yayınlanan konusu ve oyuncuları ile hafızalara kazınan dizi unutulmazlar arasında yer alıyor. Bugün, Bihter Yöreoğlu'nun 11. ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyada hafızalara kazınan replikler paylaşılıyor. Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi isimlerin paylaştığı, bir çok usta ismi de kadrosunda buluşturan Aşk-ı Memnu 2008 yılında izleyiciyle buluşmuştu. İşte Aşk-ı Memnu dizisinin konusu ve Bihter Ziyagil’in dizide söylediği unutulmaz replikleri...

    takvim.com.tr
    Bihter Ziyagil'in ölüm yıldönümü ne zaman?

    Kanal D'de yıllar önce yayınlanan konusu ve oyuncuları ile hafızalara kazınan dizi unutulmazlar arasında yer alıyor. Bugün, Bihter Yöreoğlu'nun 11. ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyada hafızalara kazınan replikler paylaşıyor. Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi isimlerin paylaştığı, bir çok usta ismi de kadrosunda buluşturan Aşk-ı Memnu 2008 yılında izleyiciyle buluşmuştu. İşte Aşk-ı Memnu dizisinin konusu ve Bihter Ziyagil'in dizide söylediği unutulmaz replikleri...

    Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı, bir çok usta ismi de kadrosunda buluşturan Aşk-ı Memnu 2008 yılında izleyici ile buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listesine damga vuran dizi senaryosu kadar, cesur sahneleri, kullanılan mekanlar ve kıyafetlerle de hafızalarda yer edindi.

    Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010'da görkemli bir final ile ekranlara veda etti. Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi. Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlece mesaj atıldı. Dizinin finalinden yıllar geçmesine rağmen, izleyiciler Bihter Ziyagil'i her ölüm yıl dönümünde anmaya devam ettiler.

    SOSYAL MEDYADA YİNE GÜNDEM OLDU

    Bihter Ziyagil, büyük finalden 11 yıl sonra bugün bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. #bihterziyagil hashtag'i Twitter'da TT listesinin ilk sırasına yerleşti.

        BİHTER ZİYAGİL KİMDİR?

        Bihter Ziyagil, Halid Ziya Uşaklıgil'in romantik drama romanından uyarlanan aynı adlı Aşk-ı Memnu dizisinin başrol karakteridir. Soylu bir kız olan Bihter, 1975 yılındaki TRT yapımı televizyon dizisinde Müjde Ar, 2008 yapımı televizyon dizisinde ise Beren Saat tarafından canlandırılmıştır.

        İşte soyal medyada Bİher Ziyagil için atılan mesajlardan bazıları:

        * Sene-i devriye... Bir ikon aşkın, tutkunun, vazgeçememnin en saf hali #bihterziyagil

        * Bugün ölümünün 11. yılı ve hala ilk gün gibi kalbimizde... #bihterziyagil

        * "Ben öldükten sonra mezarıma çiçek bırakmanla ilgilenmiyorum. Ben yaşarken bahçelerimi yaktın."

        * Bugün Türk televizyon tarihinin en iyi işlenmiş, en derin kadın karakterinin 11. ölüm yıl dönümü. Yine unutulmadın kraliçem #BihterZiyagil

        * O ölmesin diye beni öldürüyorsun. Nihal tek nefeste sönüverecek çiçek; peki ya Bihter?'#bihterziyagil



        * Bihter'in şu bakışına bir 50 yıl daha ağlarım... #bihterziyagil

        * Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmiş.. aynı hırs, aynı öfke ,aynı ihtirasla anıyoruz kraliçeyi. #bihterziyagil

        * Ah Behlül ne gözünü alabildin ne göze alabildin #bihterziyagil 24.06.2010

        * "Kadın aşkından kendini öldürecek kadar cesur, adam mezarı başında bile seni seviyorum diyemeyecek kadar korkak." #bihterziyagil

        * "Beni, beni Bihter'ini" deyişin hala kulaklarımda. Aşkı için ölüme giden güzel kadın... Unutulmadın...#bihterziyagil

        * Hayatımızı mahvedenlere karşı peki demeyi Bihter Ziyagil'den öğrendik 11. Yıl dönümün kutlu olsun Bihter Queen #askimemnu #bihterziyagil

        *Hem suçlu hem suçsuz olabilir miydi bir insan hem haklı hem haksız, hem seven hem aldatan olabiliyormuş, senden öğrendik kraliçem!Bihter Ziyagil ölümsüzdür. Mezarının başında bile sevdiğini söyleyemeyen bir adam için öldü, unutursak kalbimiz kurusun.. #bihterziyagil
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        Haberler Magazin Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümü ne zaman? Twitter'da gündem oldu! İşte unutulmaz Bihter Ziyagil replikleri!