Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümü ne zaman? Twitter'da gündem oldu! İşte unutulmaz Bihter Ziyagil replikleri!

Kanal D'de yıllar önce yayınlanan konusu ve oyuncuları ile hafızalara kazınan dizi unutulmazlar arasında yer alıyor. Bugün, Bihter Yöreoğlu'nun 11. ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyada hafızalara kazınan replikler paylaşıyor. Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi isimlerin paylaştığı, bir çok usta ismi de kadrosunda buluşturan Aşk-ı Memnu 2008 yılında izleyiciyle buluşmuştu. İşte Aşk-ı Memnu dizisinin konusu ve Bihter Ziyagil'in dizide söylediği unutulmaz replikleri...
Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı, bir çok usta ismi de kadrosunda buluşturan Aşk-ı Memnu 2008 yılında izleyici ile buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listesine damga vuran dizi senaryosu kadar, cesur sahneleri, kullanılan mekanlar ve kıyafetlerle de hafızalarda yer edindi.
Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010'da görkemli bir final ile ekranlara veda etti. Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi. Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlece mesaj atıldı. Dizinin finalinden yıllar geçmesine rağmen, izleyiciler Bihter Ziyagil'i her ölüm yıl dönümünde anmaya devam ettiler.
SOSYAL MEDYADA YİNE GÜNDEM OLDU
Bihter Ziyagil, büyük finalden 11 yıl sonra bugün bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. #bihterziyagil hashtag'i Twitter'da TT listesinin ilk sırasına yerleşti.