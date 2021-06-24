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    • Magazin
    • 24.06.2021 09:31
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    • 24.06.2021 09:31
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    Çok acıklı sonla ayrılacak! Çukurova'da peş peşe altıncı veda! Felaketin eşiğinde...

    Hünkar, Yılmaz, Behice, Müjgan, Sevda karakterlerinin vedasıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerasını sonlandıracak. Bu gelişmenin ardından gözler bu akşama çevrildi. Merakla bölümü bekleyen izleyiciler bölümde neler yaşanacağına odaklandı.

    Çukurova'da peş peşe altıncı veda!

    Çok acıklı sonla ayrılacak! Çukurova'da peş peşe altıncı veda! Felaketin eşiğinde... Üç sezondur adından sürekli söz ettiren ve reyting sıralamasında sürekli zirvede yer alan Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon peş peşe yaşanan ayrılıklar izleyicileri şaşırttı. Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in ayrılığının hemen ardından Behice (Esra Dermancıoğlu), Yılmaz (Uğur Güneş), Müjgan (Melike İpek Yalova) ve Sevda'nın (Nazal Kesal) diziye veda eden isimlerden olmuştu. Son olarak dizide Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın diziye veda edeceği öğrenildi ve izleyiciler heyecanla bu akşam yayınlanacak bölümü bekliyor.

    VEDA EDECEK

    Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor.

    Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerasını sona eriyor. İşte sezon finalinde yaşanacak olaylar;

    ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI

    Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!

        Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

        FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR

        Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.

        Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

            SAVCI, DEMİR'İN PEŞİNDE! EŞKIYA KONAKTA!

            Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır!

            Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar.
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