Kuruluş Osman 64. bölümle sezonu zirvede kapattı! Oyuncular işte bu sözlerle veda etti...

KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ!

Kuruluş Osman Tüm Kişiler 'de %8,14 izlenme oranı ve %23,17 izlenme payı , 20+ABC1'de %8,41 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sezonun final bölümünün başlaması ile sosyal medyada zirveye yerleşen 'Kuruluş Osman', #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı.