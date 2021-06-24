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    • 24.06.2021 11:34
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    • 24.06.2021 12:08
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    Kuruluş Osman 64. bölümle sezonu zirvede kapattı! Oyuncular işte bu sözlerle veda etti...

    Kuruluş Osman 64. bölümle sezonu zirvede kapattı! Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 64. bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sezonun final bölümünün başlaması ile sosyal medyada zirveye yerleşen ‘Kuruluş Osman’, #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı. Duygu yoğunluğu yaşatan sahneleriyle bir sezonu daha tamamlayan Kuruluş Osman oyuncuları veda mesajıyla sosyal medyada yankı uyandırdı.

    Kuruluş Osman sezonu zirvede kapattı! Oyunculardan duygusal veda

    Kuruluş Osman 64. bölümle sezonu zirvede kapattı! Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 64. bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sezon boyunca emeğini ortaya koyan oyuncuların yaptığı ayrılık konuşması dikkatleri çekti.

    KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ!

    Kuruluş Osman Tüm Kişiler 'de %8,14 izlenme oranı ve %23,17 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,41 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

    KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sezonun final bölümünün başlaması ile sosyal medyada zirveye yerleşen 'Kuruluş Osman', #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı.

    Dizinin 64'üncü bölümde; uç bölgesinin kaderini belirleyen büyük savaşta Bizans ordusunu mağlup eden Osman Bey, veliahtına kavuştu ve oğluna Orhan adını verdi. Bizans'ın ünlü komutanı Dukas'ın ordusuyla birlikte uç bölgesine gelmesinin ardından Türkmen beylerini bayrağı altında toplayan Osman Bey, savaş öncesinde düşmanı zayıflatmayı amaçlayarak Bizans mühimmat kolunu vurdu.

        Osman Bey'in tüm çabasına rağmen Dukas'ın birlikleri ile tekfurların askerleri birleşti ve büyük bir ordu teşekkül etti. Selçuklu Sultanı Mesud da söz verdiği gibi ordusuyla birlikte gelerek Osman Bey ve Türkmen beylerinin alpleriyle birlikte saf tuttu. İki taraf da son hazırlıklarını görüp savaş planlarını yaptıktan sonra ordular karşı karşıya geldi. Savaşın ilk gününde Türk ordusu kahramanca savaşıp düşmana büyük zaiyat verdi ancak Konya'dan gelen bir haber dengeleri değişirdi. Karamanoğlu ordusunun Konya'ya yürüdüğünü haber alan Sultan Mesud, başkenti korumak üzere komutayı Osman Bey'e bırakarak geri dönmek zorunda kaldı.

        Türk ordusu sayıca dezavantajlı duruma düşmesine rağmen, Osman Bey zekice bir strateji belirledi. Bizans ordusunun merkezini oluşturan Dukas yönetimindeki Makedon birliklerinin bozulması halinde savaşın kazanılacağını hesaplayan Osman Bey, alpleri ile birlikte merkezde yer alarak Makedon birliğini hedef aldı. Osman Bey, savaşın en kritik anında geri çekilerek düşmanı aldattı ve üzerine çekti. Bizans ordusunun düzeninin bozulması ile Gündüz Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Selçuklu birliği ile birlikte harekete geçti ve düşman ordusunun tüm dengesi bozuldu. Osman Bey, savaş meydanında Dukas'ın cezasını keserken, dağılan orduyu toparlayamayan Nikola yaralı olarak kaçmayı başardı.

        Osman Bey'in büyük zaferi uç bölgesinde büyük coşkuya sebep olurken, Nikola'nın ajanı Zoe, Malhun Hatun'u zehirlemeyi planladı. Bir süredir davranışlarından şüphelendiği Zoe'yi göz hapsine alan Bala Hatun, son anda oyunu bozdu ve Malhun Hatun'un hayatını kurtarıp haini yakaladı.

            Zaferin üzerinden altı ay geçmişken, Osman Bey beklediği müjdeli haberi aldı. Osman Bey, Malhun Hatun'un dünyaya getirdiği oğluna Orhan adını verirken, Osman Bey'e bir evlat müjdesi de Bala Hatun'dan geldi.

            Zorlu ve yorucu geçen sezonu geride bırakan Kuruluş Osman'ın büyük bir beğeni içerisinde takip edilen isimleri mola vermeden önce seyircisine özel ve anlamlı sözler eşliğinde veda etti. Kuruluş Osman'ın yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabı aracılığıyla oyuncuların hep birlikte teşekkür ettiği videoyu paylaşarak, ''Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Yeni sezonda görüşmek üzere.'' şeklinde bir not düştü.

            Kuruluş Osman oyuncularının sosyal medya platformu üzerinden dizi severlere bıraktığı mesaj şu şekildedir: ''Değerli Kuruluş ailemiz! Bizimle birlikte sezon boyunca verdiğiniz emekler için, dizimizi her hafta en çok izlenen dizi kategorisi ile taçlandırdığınız için teşekkür ederiz. Birlikte en zor zamanları, en mutlu ve en hüzünlü anları paylaştık. Beraber ağlayıp beraber gülebildik. Ve en önemlisi, her Çarşamba tek yürek olabildik. Sizlerin desteğini her zaman hissettik ve takip ettik. Sezon boyunca yapmış olduğumuz röportajlarımızla, ne mutlu bize ki sizlerle hasbihal edebildik. Bu uzun yolculuğumuzun sonuna geldik. Tüm izleyicilerimiz ve sevenlerimizle birlikte, yeni sezon tekrar kavuşmak dileğiyle... Gönülden teşekkürler Kuruluş ailesi, sağlıcakla kalın!''
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