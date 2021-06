Kuruluş Osman 64. bölümle sezonu zirvede kapattı! Oyuncular işte bu sözlerle veda etti...

Kuruluş Osman oyuncularının sosyal medya platformu üzerinden dizi severlere bıraktığı mesaj şu şekildedir: ''Değerli Kuruluş ailemiz! Bizimle birlikte sezon boyunca verdiğiniz emekler için, dizimizi her hafta en çok izlenen dizi kategorisi ile taçlandırdığınız için teşekkür ederiz. Birlikte en zor zamanları, en mutlu ve en hüzünlü anları paylaştık. Beraber ağlayıp beraber gülebildik. Ve en önemlisi, her Çarşamba tek yürek olabildik. Sizlerin desteğini her zaman hissettik ve takip ettik. Sezon boyunca yapmış olduğumuz röportajlarımızla, ne mutlu bize ki sizlerle hasbihal edebildik. Bu uzun yolculuğumuzun sonuna geldik. Tüm izleyicilerimiz ve sevenlerimizle birlikte, yeni sezon tekrar kavuşmak dileğiyle... Gönülden teşekkürler Kuruluş ailesi, sağlıcakla kalın!''