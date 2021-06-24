Kuruluş Osman 64. bölümle sezonu zirvede kapattı! Oyuncular işte bu sözlerle veda etti...

Kuruluş Osman 64. bölümle sezonu zirvede kapattı! Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 64. bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sezon boyunca emeğini ortaya koyan oyuncuların yaptığı ayrılık konuşması dikkatleri çekti.
KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ!
Kuruluş Osman Tüm Kişiler 'de %8,14 izlenme oranı ve %23,17 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,41 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.
KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sezonun final bölümünün başlaması ile sosyal medyada zirveye yerleşen 'Kuruluş Osman', #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı.
Dizinin 64'üncü bölümde; uç bölgesinin kaderini belirleyen büyük savaşta Bizans ordusunu mağlup eden Osman Bey, veliahtına kavuştu ve oğluna Orhan adını verdi. Bizans'ın ünlü komutanı Dukas'ın ordusuyla birlikte uç bölgesine gelmesinin ardından Türkmen beylerini bayrağı altında toplayan Osman Bey, savaş öncesinde düşmanı zayıflatmayı amaçlayarak Bizans mühimmat kolunu vurdu.