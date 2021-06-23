Toprak Can Adıgüzel Kalp Yarası hakkında konuştu! Canlandırdığı Yaman karakterini anlattı hayranlarını heyecanlandırdı

Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi ekran yolculuğuna başlıyor. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve ekranın merakla beklenen projeleri arasında yer alan dizide Yaman Öztürk'ü canlandıran genç oyuncu Toprak Can Adıgüzel, karakterine dair açıklamalarda bulundu.
"YAMAN'IN TUTKUSU VE BEY OLMA İSTEĞİ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"
Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Toprak Can Adıgüzel, Hatay-Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin ocağında büyümüş Yaman karakterini şöyle anlattı:
"Yaman, Sancakzade ailesinin bir ferdi olarak büyüse de hayatın zor ve acı taraflarını tadarak yaşamış.