Survivor İlayda Şeker bildiğiniz gibi değil iç çamaşırının azizliğine uğrayınca kurtulamadı! Görenler gerçek mi diye bir daha baktı

Survivor İlayda Şeker bildiğiniz gibi değil iç çamaşarının azizliğine uğrayınca kurtulamadı! Görenler gerçek mi diye bir daha baktı... Dünyanın en zorlu yarışma parkurlarına sahip olan Survivor Türkiye'den elenen İlayda Şeker, kısa bir süre önce TV8 ekranlarından sevenlerine veda etmişti. Güzel yarışmacı yarışmadan ayrılır ayrılmaz çok özlediği sosyal medya hesabına geri döndü. Aktif olarak kullanmaya başladığı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündemlere bomba gibi düşen Survivor İlayda Şeker, son paylaşımı ile şaşkına çevirdi.
Survivor yarışmasından ayrıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isim, Survivor yarışmasında akıllarda bıraktığı imajını değiştirmeye devam ediyor. Oldukça güzel olan bir İlayda Şeker, Survivor yarışmasından sonra ise hem tarzını hem de güzelliğine ışıltılar katmaya devam ediyor.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgi çekerken finale sise sadece 2 gün kaldı. Yarışmadan elenerek ayrılan İlayda Şeker, paylaşımlarıyla akılları başlardan almaya devam ediyor.