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    • Magazin
    • 23.06.2021 17:14
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    • 23.06.2021 17:14
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    Survivor İlayda Şeker bildiğiniz gibi değil iç çamaşırının azizliğine uğrayınca kurtulamadı! Görenler gerçek mi diye bir daha baktı

    Survivor 2021'in adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de İlayda Şeker olmuştu. Her ne kadar parkurlarda performansı yarışmacı arkadaşlarından zayıf kalsa da renkli kişiliğiyle, adada kaldığı süre boyunca hayli adından söz ettirdi. Özellikle birleşme partisindeki performansıyla hafızalara kazınan İlayda Şeker Survivor'dan elendikten sonra bambaşka bir İlayda'yı sergiliyor Instagram hesabından. Geçen seneki yarışmacılardan Mert Öcal'la adı aşk dedikodularına karışan İlayda Şeker son paylaşımında iç çamaşırının azizliğine uğrayınca görenler bir daha baktı.

    Survivor İlayda Şeker bildiğiniz gibi değil

    Survivor İlayda Şeker bildiğiniz gibi değil iç çamaşarının azizliğine uğrayınca kurtulamadı! Görenler gerçek mi diye bir daha baktı... Dünyanın en zorlu yarışma parkurlarına sahip olan Survivor Türkiye'den elenen İlayda Şeker, kısa bir süre önce TV8 ekranlarından sevenlerine veda etmişti. Güzel yarışmacı yarışmadan ayrılır ayrılmaz çok özlediği sosyal medya hesabına geri döndü. Aktif olarak kullanmaya başladığı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündemlere bomba gibi düşen Survivor İlayda Şeker, son paylaşımı ile şaşkına çevirdi.

    Survivor yarışmasından ayrıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isim, Survivor yarışmasında akıllarda bıraktığı imajını değiştirmeye devam ediyor. Oldukça güzel olan bir İlayda Şeker, Survivor yarışmasından sonra ise hem tarzını hem de güzelliğine ışıltılar katmaya devam ediyor.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgi çekerken finale sise sadece 2 gün kaldı. Yarışmadan elenerek ayrılan İlayda Şeker, paylaşımlarıyla akılları başlardan almaya devam ediyor.

        Düzgün fiziğiyle gündeme gelen başarılı isim şok bir paylaşımla akılları başlardan aldı! Peki, o paylaşım neydi?

        Survivor yarışmasında ayrıldıktan sonra imaj değişimi yapan İlayda Şeker; cesur kıyafetler giymekten de çekinmiyor. Sık sık mini elbiseli ve dekolteli kıyafetler seçen İlayda Şeker, son paylaşımında ise sutyensizliğinden dolayı büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı.

        Survivor İlayda, Dr. Mehmet Faruk Yavuz yanına giderek kişisel bakımlarını yaptırırken; doktoru yanında ise bir paylaşımda bulundu. Survivor'un en güzel isimlerinden biri olan İlayda Şeker, iç çamaşır giymediğinden dolayı göğüs ucunun görünmesine neden oldu.

            Sevilen isimden gelen son paylaşımlar ise sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İlayda Şeker'in Survivor'dan sonra ne estetiği olduğu ise henüz bilinmiyor.

            Fakat Şeker'in gitmiş olduğu doktorun saç tedavileri ve medikal estetik yaptığı biliniyor. Survivor'dan sonra estetik olma kararı alan İlayda Şeker'in paylaşımı tepkilere neden oldu.
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