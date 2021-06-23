Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kazara Aşk dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yayınlanan tanıtımları, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler Kazara Aşk ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte komedi, romantik ve aşk konularını içeren dizi hakkında merak edilenler…
KAZARA AŞK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Star TV'de 24 Haziran Perşembe akşamı başlayacak
KAZARA AŞK KONUSU NEDİR?
Kazara Aşk sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız... Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç... Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir... Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir...