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    • Magazin
    • 23.06.2021 17:55
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    • 23.06.2021 17:55
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    Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kazara Aşk dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Gündemde özellikle dizi severler tarafından sıklıkla Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kış boyunca yayınlanan diziler final yapıp, sezon finaline girerken yaz dizileri televizyon ekranlarına gelmeye başladı. Özellikle romantik komedi, aşk dizi ve filmlerini sevenler Kazara Aşk tanıtımlarını gördükten sonra hakkındaki bilgileri edinmek istiyor. Peki Kazara Aşk dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kazara Aşk dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yayınlanan tanıtımları, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler Kazara Aşk ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte komedi, romantik ve aşk konularını içeren dizi hakkında merak edilenler…

    KAZARA AŞK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

    Star TV'de 24 Haziran Perşembe akşamı başlayacak

    KAZARA AŞK KONUSU NEDİR?

    Kazara Aşk sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız... Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç... Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir... Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir...

        KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

        Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.
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        Haberler Magazin Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kazara Aşk dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?