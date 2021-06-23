Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.06.2021 19:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 19:54
    ABONE OL

    Kuruluş Osman 64. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle! Büyük savaş başlıyor…

    ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi Kuruluş Osman 64. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle sorgulamaları özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yapılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, tarihi konusu ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizi bugün sezon finali yapacak ve unutulmaz bir bölüm olacak. Dizinin yeni bölümünde büyük savaş başlıyor, Bizans ile Türk ordusu karşı karşıya geliyor. İnternetten izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 64. Bölüm canlı izleme linki haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 64. bölüm CANLI izle!

    Kuruluş Osman 64. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. ATV'de her Çarşamba akşamı yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi bu akşamki bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Büyük savaş öncesi evlat hasretiyle yanıp tutuşan ve baba olan Osman Bey büyük bir sevinç yaşar. Bizans Türk ordusunun karşılacağı büyük savaş izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kuruluş Osman 64. Bölüm linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN 64. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!"

    Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

    Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

        Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

        Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir. Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar. Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

        Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte son koronavirüs tablosu
        Haberler Magazin Kuruluş Osman 64. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle! Büyük savaş başlıyor…