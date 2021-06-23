Kuruluş Osman 64. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle! Büyük savaş başlıyor…

Kuruluş Osman 64. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. ATV'de her Çarşamba akşamı yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi bu akşamki bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Büyük savaş öncesi evlat hasretiyle yanıp tutuşan ve baba olan Osman Bey büyük bir sevinç yaşar. Bizans Türk ordusunun karşılacağı büyük savaş izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kuruluş Osman 64. Bölüm linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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"Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!"
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.
Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.