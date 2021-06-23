EDHO'da flaş ayrılık gelişmesi! Duyan şaşıp kalacak! Her veda başlangıçtır diyerek duyurdu. Bu sezon kadrosuna Engin Benli, Muhammed Cangören, Erol Babaoğlu ve Caner Kurtaran gibi pek çok ünlü ismi dahil eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicileri üzecek bir ayrılık gelişmesi yaşandı. 6. sezonun ilk bölümünde dizinin kadrosuna Bahar Sincanlı karakteriyle katılan Pelin Akil diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Binlerce beğeni gelen paylaşımın altına duygu dolu pek çok yorum yapıldı.

"HİKAYENİN SONUNA GELDİK"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir isim daha veda etti. Yavuz Sincanlı'nın kardeşi Bahar rolündeki Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli ile kurduğu planlar sayesinde kısa zamanda dizinin sevilen isimlerinden birisi olmuştu.