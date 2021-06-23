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    • Magazin
    • 23.06.2021 08:22
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    • 23.06.2021 08:22
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    ? 'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan , nereli? Yılın bombası geldi...

    ? Sorusu magazin gündemini takip edenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran , gönlünü Gülcan Arslan'a kaptırdı. İkilinin aşk haberleri çıktıkları tatiliyle patladı. Bu gelişmeler sonrası ' , ?' Soruları merak edilip araştırılıyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın detayları...

    takvim.com.tr
    Gülcan Arslan kimdir?

    Berrak Tüzünataç ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Gülcan Arslan'a kaptırdı. İkilinin aşk haberleri çıktıkları Fethiye tatiliyle patladı. Bu gelişmeler sonrası ' Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında?' Soruları merak edilip araştırılıyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın detayları...

    BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

    Demet Evgar ve Kaan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Fethiye'de tatile çıkan Uraz Kaygılaroğlu'na yeni aşkı Gülcan Arslan'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

    GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

    Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

    KARİYERİ

    İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

    Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.

        İlk baş rolünü "Her Şeye Rağmen" dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan " Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

        2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır.

        2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.

        12 Ocak 2017'de atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyurek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.

        DİZİLERİ

        2008 Hepimiz Birimiz İçin

        2008 Sınıf

        2008 Gurbet Kuşları

        2009 Kafkas -

        2009 Kahramanlar

        2011 Entelköy Efeköy'e Karşı

        2011 Herşeye Rağmen

        2011 Bir Çocuk Sevdim

        2013 Arka Sokaklar

        2014 Günahkar

        2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

        2017 Ölene Kadar

        2019 Zengin ve YoksuL
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        Haberler Magazin Gülcan Arslan kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli? Yılın bombası geldi...