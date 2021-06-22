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    • Magazin
    • 22.06.2021 12:18
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    • 22.06.2021 12:18
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    'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor! Görenler çıplak sandı zapt edemiyor

     ve 'ın kızları 'in şöhreti artık anne ve babasını geçti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. 25 yaşındaki Yasmin Erbil sunuculuk deneyiminden sonra ekranlarda görünmedi ancak sosyal medya paylaşımları onu magazin gündeminin en tepesine taşıyor. Yasmin Erbil, yine dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşıma imza attı. O paylaşımı gören milyonlar, Yasmin Erbil’i çıplak sanarak küçük çaplı bir şok geçirdi.

    Yasmin Erbil'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor!

    Yasmin Erbil'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor! Görenler çıplak sandı Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi. Özellikle son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu, son paylaşımı ile yine nefesleri kesti.

    Magazin dünyasının gündemden düşmeyen isimleri arasında güzelliği ve iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil de yer alıyor. Özellikle son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu, son paylaşımı ile yine nefesleri kesti.

    Instagram dünyasını yangın yerine çeviren paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Yasmin Erbil, sosyal medya kullanıcılarından "Babanı kalpten götüreceksin bu pozlar ne böyle! Bu ne hal!" yorumlarının gelmesine neden oldu.

        Geniş bir takipçi kitlesi bulunan Yasmin Erbil, her paylaşımı ile hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

        Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna aldırış etmeden ortalığı yangın yerine çeviriyor.

        Son dönemde babası Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek'in yeni bölümlerinde ortak iş yapacağı açıklanan Yasmin Erbil hayranlarını şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Güzel oyuncu babası ile televizyon dünyasına merhaba dedikten sonra çok sayıda projede yer almanın da planlarını kuruyor.

            Instagram dünyasını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alan Yasmin Erbil, her paylaşımı ile hayranlarının beğenisini topluyor. Son paylaşımında çekici ev halini hayranlarının beğenisine sunan Yasmin Erbil, yine çok konuşuldu.

            Üzerinde sadece bol bir tişört olduğunu ve altında bir şey olmadığını düşündüren genç oyuncunun bu ses getiren paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Bir süre önce basketbolcu Can Korkmaz ile birlikte görüntülenen Yasmin Erbil aşk iddialarını yalanlamış ve sadece arkadaşız demişti.

            Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Yasmin Erbil, son paylaşımında "Ev hali" notunu düştü.

                Arkadaşları ise bu poza ateş ve kalp emojileri bırakırken sosyal medya kullanıcıları ise bu görsele "Bu ne hal?", "Bu kız babasını kalpten götürür", "Mehmet Ali Erbil çıldıracak" gibi yorumlar yaptılar.
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                Haberler Magazin Yasmin Erbil'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor! Görenler çıplak sandı Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor