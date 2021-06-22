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    • Magazin
    • 22.06.2021 11:47
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    • 22.06.2021 11:47
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    Gözün aydın ola Osman Bey! : Evlat müjdesiyle sevince gark oldu

    "Gözün aydın ola Osman Bey" sözleri Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde arşa çıkacak. dün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşurken Türk kuvvetlerinin Bizans İmparatorluğu üzerine taaruza geçtiği görülüyor. Malhun Hatun'un evlat müjdesiyle sevince gark olan Osman Bey, oğlu ve varisi Orhan Bey'in doğum haberini de alıyor. Orhan Bey'in doğum haberi Kayı Obası'nda büyük bir mutluluk yaratırken Osman Bey nicedir hayalini kurduğu devleti kurmaya bir adım daha yaklaşıyor. Kuruluş Osman heyecan dolu sahnelerin yer aldığı sezon finali bölümüyle 23 Haziran Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Sezon finali bölümüyle bu hafta ekranlara kısa süreliğine veda edecek olan Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey'in doğum müjdesi obada büyük bir sevince neden olacak. Ayrıca Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya gelen Türk birlikleri savaşı kazanmak için önemli bir mücadele verecek ve Osman Bey hayalindeki büyük devleti kurmaya bir adım daha yaklaşacak. Dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanında Malhun Hatun'un Osman Bey'e evlat müjdesi verdiği ve Orhan Bey'in dünyaya geldiği görülüyor. Dizinin sezon finali bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve Kayılar hayallerindeki devleti kurmaya bir adım daha yaklaşacak.

    BİZANS'A KARŞI TAARUZ EMRİ

    Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

    Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

    Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

        Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

        Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir. Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

        OSMAN BEY, SELÇUKLU SULTANIYLA GÖRÜŞÜYOR

        Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

            BİZANS ORDUSU UÇ BÖLGESİNE GELİYOR

            Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

            Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar. Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.
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            Haberler Magazin Gözün aydın ola Osman Bey! Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanı: Evlat müjdesiyle sevince gark oldu