Sezon finali bölümüyle bu hafta ekranlara kısa süreliğine veda edecek olan Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey'in doğum müjdesi obada büyük bir sevince neden olacak. Ayrıca Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya gelen Türk birlikleri savaşı kazanmak için önemli bir mücadele verecek ve Osman Bey hayalindeki büyük devleti kurmaya bir adım daha yaklaşacak. Dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanında Malhun Hatun'un Osman Bey'e evlat müjdesi verdiği ve Orhan Bey'in dünyaya geldiği görülüyor. Dizinin sezon finali bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve Kayılar hayallerindeki devleti kurmaya bir adım daha yaklaşacak.

BİZANS'A KARŞI TAARUZ EMRİ

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.