Hercai'nin güzeller güzeli tarihi diziyle tozu dumana katacak! Meğer Kuruluş Osman'ın...

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin'in adı bir süredir pek çok yapımla anılıyordu. Nisan ayının sonunda Hercai'nin final yapmasının hemen ardından ünlü oyuncuya çok birçok projeden teklif geldiği öğrenildi. Bir süredir karar verme aşamasında olan Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yapım şirketi olan Bozdağ Film'in yeni projesi için imzayı attı. Ebru Şahin'in Temmuz ya da ağustos ayında sete çıkacak olan Destan dizisiyle tekrar ekranlarda olacağı öğrenildi. Şimdi gözler güzel oyuncunun rol alacağı, Bozdağ Film imzalı Destan dizisine çevrildi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Gazetecic Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 25 Nisan tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan 69. bölümüyle günü ekranlara veda eden Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu.
Hercai dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gönüllere taht kurmayı başaran Ebru Şahin, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuruluş Osman dizilerinin yapım şirketi Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan adlı diziyle el sıkıştı.
İzleyicilerin heyecanla beklediği Destan dizisi Temmuz sonu ağustos ayı sete çıkacak. Projede Ebru Şahin'in partneri ise henüz belli olmadı.