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    • Magazin
    • 22.06.2021 14:25
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    • 22.06.2021 14:25
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    'daki kumpası ifşa etti ve neden kavga etti ortaya çıktı! Gerçekleri çıkardı masaya vurdu

    finaline sayılı günler kala tüm sezonda boyunca merak edilen gerçekler elenen yarışmacıları tarafından bir bir ifşa edilmeye başlandı. Sezonun en çok konuşulan konularından biri önceleri iki yakın dost olan ancak sonrasında kanlı bıçaklı kesilen ve 'in arasındaki küslüğün nedeniydi. Ve nihayetinde Ayşe ve Aleyna neden kavga etti ortaya çıktı. ’ın mavi takım hakkında söyledikleri ile magazin gündemlerine bomba gibi düştü. Aleyna ve Ayşe’nin aralarının önceden çok iyi olduğunu dile getiren Aleyna Çalışkan 'daki büyük kumpası ortaya çıkardı.

    Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel neden kavga etti ortaya çıktı!

    Survivor'daki kumpası ifşa etti Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel neden kavga etti ortaya çıktı! Gerçekleri çıkardı masaya vurdu... TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor finale yürürken kazan kaynamaya devam ediyor. Sezon boyunca en çok merak edilen konulardan biri Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki küslüğün nedeniydi. Survivor'dan elenen Aleyna Çalışkan'ın mavi takım hakkında söyledikleri ile magazin gündemlerine bomba gibi düştü. Aleyna ve Ayşe'nin aralarının önceden çok iyi olduğunu dile getiren Aleyna Çalışkan; skandal tadında sözleri ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

    Acun Medya imzalı olarak TV8 ekranlarından yayınlanan ve her bölümünde nefesleri tutturan Survivor, finaline sayılı günler kala bir kez daha gündemlere bomba gibi düştü. Öte yandan iddiaların odağındaki isim Aleyna Çalışkan, yarışmadan çok yakın bir zamanda elenerek, takımların birleşmesine neden olmuştu.

    Dominik Cumhuriyeti'ndeki en yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile kırmızı takıma geçen Aleyna Çalışkan, mavi takımın hiç hoşuna gitmeyecek yeni bir iddia gündeme getirdi.

        Kırmızı takıma birlikte geçtiği Aleyna Kalaycıoğlu ile giderek yakınlaşan Aleyna Çalışkan, bir dönem çok yakın olduğu Ayşe ile de Aleyna'nın uzaklaşmaya başlamasına neden olmuştu.

        Ancak, Aleyna Çalışkan, bu durumun kendisi ile hiçbir ilgisi olmadığını, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ve Ayşe'nin aralarının bozulmasına neden olan tek şeyin ne olduğunu resmen açıkladı! Peki, Aleyna Çalışkan; Ayşe ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki polemik ile ilgili neler dedi?

        Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama programının konuğu olan Aleyna Çalışkan, Survivor hayranlarını şoke edecek o ifadelere imzasını attı. Katıldığı programda "Ben adaya yedek olarak gittim, bir de aşırı sessiz biriydim yani, sizlerde izlerken gördünüz zaten bunu.

            Gönüllüler takımı ben sessiz olduğum için yanımda çok şey konuşuyorlardı. Ayşe ve Aleyna'nın arasındaki sebep buydu" sözlerini kullanan Aleyna Çalışkan, ardından söyledikleri ile mavi takımın foyasını adeta ortaya çıkardı!

            Mavi takım ile ilgili Survivor Panorama'da konuşan Aleyna Çalışkan; "Ayşe mesela parkura çıkıyordu; Poyraz ve Reşat hemen 'Sen daha iyisin. Sen neden çıkmadın?' diye Aleyna'ya soruyorlardı.

            Aleyna çıkıyordu diyelim parkura, Ayşe'ye bu sefer 'Aleyna kötü bu oyunda sen çıkmalıydın' diyorlardı. Bunu sık sık yaptıkları içinde ikili birbirinden soğudu. Ben hiçbir zaman bunu dile getirmedim. Ama ikilinin arasının bozulmasını isteyen Gönüllüler takımıydı" sözleri ile mavi takımı ifşaladı!



                Aleyna Çalışkan'ın bu sözleri Survivor Panaroma programının sunucularında şok etkisi yaratırken, mavi takımın konuyla ilgili ne cevap vereceği Survivor hayranları tarafından merakla beklenilmeye başlandı.
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                Haberler Magazin Survivor'daki kumpası ifşa etti Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel neden kavga etti ortaya çıktı! Gerçekleri çıkardı masaya vurdu