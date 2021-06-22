Survivor'daki kumpası ifşa etti Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel neden kavga etti ortaya çıktı! Gerçekleri çıkardı masaya vurdu... TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor finale yürürken kazan kaynamaya devam ediyor. Sezon boyunca en çok merak edilen konulardan biri Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki küslüğün nedeniydi. Survivor'dan elenen Aleyna Çalışkan'ın mavi takım hakkında söyledikleri ile magazin gündemlerine bomba gibi düştü. Aleyna ve Ayşe'nin aralarının önceden çok iyi olduğunu dile getiren Aleyna Çalışkan; skandal tadında sözleri ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.