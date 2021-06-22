Survivor'daki kumpası ifşa etti Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel neden kavga etti ortaya çıktı! Gerçekleri çıkardı masaya vurdu... TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor finale yürürken kazan kaynamaya devam ediyor. Sezon boyunca en çok merak edilen konulardan biri Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki küslüğün nedeniydi. Survivor'dan elenen Aleyna Çalışkan'ın mavi takım hakkında söyledikleri ile magazin gündemlerine bomba gibi düştü. Aleyna ve Ayşe'nin aralarının önceden çok iyi olduğunu dile getiren Aleyna Çalışkan; skandal tadında sözleri ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Acun Medya imzalı olarak TV8 ekranlarından yayınlanan ve her bölümünde nefesleri tutturan Survivor, finaline sayılı günler kala bir kez daha gündemlere bomba gibi düştü. Öte yandan iddiaların odağındaki isim Aleyna Çalışkan, yarışmadan çok yakın bir zamanda elenerek, takımların birleşmesine neden olmuştu.
Dominik Cumhuriyeti'ndeki en yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile kırmızı takıma geçen Aleyna Çalışkan, mavi takımın hiç hoşuna gitmeyecek yeni bir iddia gündeme getirdi.