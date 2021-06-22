Gündemde özellikle magazine gündemini yakından takip edenler tarafından Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D'de yeni başlayan Baht oyunu bu senenin yaz dizileri arasında yerini aldı ve şimdiden oldukça ilgi görmeye başladı. İkilinin aşk yaşamaya haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı, hemen gerçekliği araştırılır oldu. Peki Baht Oyunu dizisinde başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel aşk iddiası doğru mu?