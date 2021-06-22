Gündemde özellikle magazine gündemini yakından takip edenler tarafından Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D'de yeni başlayan Baht oyunu bu senenin yaz dizileri arasında yerini aldı ve şimdiden oldukça ilgi görmeye başladı. İkilinin aşk yaşamaya haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı, hemen gerçekliği araştırılır oldu. Peki Baht Oyunu dizisinde başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel aşk iddiası doğru mu?
AYTAÇ ŞAŞMAZ VE CEMRE BAYSEL SEVGİLİ Mİ?
Kanal D ekranında salı akşamları yayınlanmaya başlayan Baht oyunu dizisi, izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı dizi severek izlenirken oyuncular birbirlerine oldukça yakıştırıldı. Sette yakınlaşan ikili aşk yaşamaya başladı. Öte yandan Cemre Baysel'in 5 yıllık ilişkisinin sürdüğü de söyleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.
AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?
1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.
Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.
Son olarak Hekimoğlu dizisinde başrollerden biri olan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde yeni dizi projesi Baht Oyunu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.