Gündemde özellikle akşam saatlerinde Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her sezonu izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmanın 2021 sezonunun final yapmasına az bir zaman kaldı ve 5 yarışmacı ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Peki 22 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı? Exxen Survivor SMS sıralaması nasıl şekillendi? Survivor'da heyecan dolu bir ada konseyi vardı ve eleme adaylarından biri adaya veda etmek zorunda kaldı. İşte yaşananlar…
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Elenen isim Berkay oldu
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Aleyna seçti. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi. Bugün dokunulmazlığı alan Ayşe ile Berkay'ı söyleyince konseyde soğuk rüzgarlar esti.
YARI FİNALİ GARANTİLEYEN İSİM BELLİ OLDU!
İsmail Balaban, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Survivor yarı finaline adını ilk yazdıran yarışmacı oldu.
22 HAZİRAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı takım kazandı.
19 HAZİRAN DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu Aleyna kazandı.Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail oldu. Bugünkü bireysel dokunulmazlığı ise Ayşe kazandı.
2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.
Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.