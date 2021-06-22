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    • Magazin
    • 22.06.2021 15:41
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    • 22.06.2021 15:41
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    sezon finali fragmanı: Taş taş üstüne kalmayacak! Hiç farkında değil

    sezon finali fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kimseye zarar gelmesini istmeyen Demir, Sevda'nın ölümü sonrası hem Ümit hem de Züleyha'yla ilgili yeni kararlar alacak. Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir şok üstüne şok yaşayacak. Tüm bu süreçte, Yaman konağındaki gerginlik artarken, Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini zannetmeye devam ederken gerçeklerin gün yüzüne çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi 24 Haziran Perşembe akşamı sezon finali bölümüyle ekranlarda olacak.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı yayınlandı!

    Bir Zamanlar Çukurova bu hafta sezon finali bölümüyle ekranlarda olacak. 3 sezondur macerasını tam gaz sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da şok ölüm sonrası gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlayacak ve çiftliğe baskın düzenlenecek. Demir ise Fikret ile ilgili inadından vazgeçerek onu bağrına basacak. Demir, Sevda'nın ölümünün ardından ardı ardına gelen kötü haberlerle sarsılırken çiftliğe yapılan baskın ve Züleyha'nın çığlıkları herkesi derinden etkilecek. Demir üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamayacak. Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümüyle perşembe akşamı sezon finali yaparak ara verecek.

    SİLAHINA DAVRANIYOR

    Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır! Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır.

    ÜZÜM KIZ ARTIK GERÇEK BABASINA DA KAVUŞUYOR

    Saniye'nin Üzüm'e kötülük yapacağını düşünüp kafasına odunla vurduğu Cumali, hayati tehlikeyi atlatıp, taburcu olur ve çiftliğe geri döner. Züleyha'nın da Saniye'nin de gönlü, Üzüm'ü öz babasından ayırmaya kıyamayacaktır. Ancak Cumali, onlara anlattığı kadar kader kurbanı mıdır? Bunu zaman gösterecektir.

    FEKELİ'NİN YÜZÜ GÜLMÜYOR

    Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri umutla devam etmektedir. Bahtiyar, küçük bebeğin hayata dönmesi için canını dişine takmıştır. Müjgan'ın ailesinin avukatı vazgeçip dönse de, aile vazgeçmeye niyetli değildir! Kapıları tekrar çalacaktır.

        Fekeli, torununun yaşam savaşını kazanması için dua ederken, yasal sorunlarla da boğuşmak zorunda kalacaktır. Anlaşılan kader ile arasındaki evlat ve aşk sınavları da sona ermemiştir. Fekeli'nin kaderinde yine bir can ile sınanmak vardır! Fekeli'nin bu kez sırdaşı Çetin olacaktır.

        ŞERMİN VE BETÜL YENİDEN TAMAMEN YAMAN MI OLUYOR?

        Sevda ve Ümit ortalıktan yok olmuştur. Betül ve Şermin, konuyla hiç ilgileri yokmuşçasına Yaman sofrasında başköşeye yerleşirler. Hatta tüm geçmişe bir perde çekilip, Betül ve Demir yeniden iki kardeş gibi işbirliği yapmaya bile başlayacaktır.

        ZÜLEYHA VE DEMİR'IN ARASINA YENİDEN SIRLAR VE ÜMİT GİRİYOR

        Demir, Sevda'nın ölümünün ardından pek çok karar almak zorunda kalacaktır. Üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamaz.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı: Taş taş üstüne kalmayacak! Hiç farkında değil