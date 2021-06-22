Bir Zamanlar Çukurova bu hafta sezon finali bölümüyle ekranlarda olacak. 3 sezondur macerasını tam gaz sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da şok ölüm sonrası gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlayacak ve çiftliğe baskın düzenlenecek. Demir ise Fikret ile ilgili inadından vazgeçerek onu bağrına basacak. Demir, Sevda'nın ölümünün ardından ardı ardına gelen kötü haberlerle sarsılırken çiftliğe yapılan baskın ve Züleyha'nın çığlıkları herkesi derinden etkilecek. Demir üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamayacak. Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümüyle perşembe akşamı sezon finali yaparak ara verecek.

SİLAHINA DAVRANIYOR

Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır! Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır.