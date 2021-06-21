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    • Magazin
    • 21.06.2021 15:56
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    • 21.06.2021 15:58
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    Sözleşmenin tesiriyle öç alacak! : Peşine düşüp mevzuyu çözüyor

    Heyecan dolu olayların yaşandığı 'da dün akşam Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi ajansta şok etkisi yarattı. Dicle ise üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başladı. Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak ajansa düştü. Öte yandan, Peride’nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç’ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç’ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yaktı. için heyecanla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Menajerimi Ara dün 42. bölümüyle ekranlardaydı. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazandı. Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düştü. Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yeni bölümde ön izleme izleyicisiyle buluştu.

    BOMBA ETKİSİ YARATTI

    Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans'ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazanır.

    Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer. Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans'a düşer.

    Öte yandan, Peride'nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç'ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç'ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar.

        Bununla beraber Bahtiyar Engin'in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.

        Ego Ajans çalışanları, Dicle'nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda'nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda'nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda'dan kurtulmak için yeni bir plan yapar.

        Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle'nin kovulmasının ardından Feris'in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez. Çünkü Ceyda'nın onlara karşı verdiği savaşta pes etmek gibi bir niyeti yoktur.

            Bununla beraber Çınar ve Jülide'nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen Arzu, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış'ın ise Aydın'ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir. Ego Ajans'tan ayrıldığı duyulan Dicle'nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar.
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