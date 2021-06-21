Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Menajerimi Ara dün 42. bölümüyle ekranlardaydı. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazandı. Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düştü. Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yeni bölümde ön izleme izleyicisiyle buluştu.

BOMBA ETKİSİ YARATTI

Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans'ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazanır.