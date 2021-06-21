Bikinili pozlarıyla yakıp yıkan İrem Derici'den skandal öneri 'donla çıkın' İrem Derici yine yaptı yapacağını... Sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden sevenleriyle her gün sohbet eden İrem Derici, komik ve çılgın paylaşımları sayesinde tam 7.3 milyon takipçi kazanmayı başardı. Derici, bugün de İstanbul'daki sıcak hava için bulduğu çözümü paylaştı. İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla yine takipçilerini şaşırtmayı başardı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İrem Derici 7.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Çılgın halleri ve sürekli ilginç konular bulması nedeniyle çok sevile Derici, büyük bir merakla hayranları tarafından takip ediliyor.
"DONLA ÇIKIN"
Magazin gündeminde yaptığı çıkışlarla yerini alan şarkıcı İrem Derici bu kez sıcaklara karşı takipçilerine öneride bulunmasıyla gündeme geldi.