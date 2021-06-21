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    • Magazin
    • 21.06.2021 17:38
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    • 21.06.2021 17:38
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    Bikinili pozlarıyla yakıp yıkan 'den skandal öneri 'donla çıkın' İrem Derici yine yaptı yapacağını

    Özellikle çıktığı yaz tatilinden paylaştığı fotoğraflarla magazin gündeminin üst sıralarından inmeyen 'nin sosyal medya hesabından yaptığı öneri kısa sürede sosyal medyayı salladı. 34 yaşında şarkıcı çılgın halleri ve sürekli ilginç konular bulması nedeniyle çok seviliyor. Özellikle son dönemde sosyal medyaya ağırlık vermesi de hayran kitlesinin genişlemesini sağladı. Derici bu sefer sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına yaptığı öneriyle ise oldukça konuşuldu.

    İrem Derici yine yaptı yapacağını

    Bikinili pozlarıyla yakıp yıkan İrem Derici'den skandal öneri 'donla çıkın' İrem Derici yine yaptı yapacağını... Sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden sevenleriyle her gün sohbet eden İrem Derici, komik ve çılgın paylaşımları sayesinde tam 7.3 milyon takipçi kazanmayı başardı. Derici, bugün de İstanbul'daki sıcak hava için bulduğu çözümü paylaştı. İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla yine takipçilerini şaşırtmayı başardı.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İrem Derici 7.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Çılgın halleri ve sürekli ilginç konular bulması nedeniyle çok sevile Derici, büyük bir merakla hayranları tarafından takip ediliyor.

    "DONLA ÇIKIN"

    Magazin gündeminde yaptığı çıkışlarla yerini alan şarkıcı İrem Derici bu kez sıcaklara karşı takipçilerine öneride bulunmasıyla gündeme geldi.

        Yine sansasyonel bir çıkışla gündeme gelen Derici, shop yaptığı fotoğrafını paylaşarak "Çok sıcak, donla çıkın" tavsiyesinde bulunması takipçilerinin şaşırmasına neden oldu.

        Öte yandan İrem Derici daha önce de annesinin kendisini odasında bastığını belirterek sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

        TATİL FOTOĞRAFLARIYLA NEFES KESTİ

        Yazın tadını çıkaran 34 yaşındaki şarkıcı, tatilden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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