Bikinili pozlarıyla yakıp yıkan İrem Derici'den skandal öneri 'donla çıkın' İrem Derici yine yaptı yapacağını... Sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden sevenleriyle her gün sohbet eden İrem Derici, komik ve çılgın paylaşımları sayesinde tam 7.3 milyon takipçi kazanmayı başardı. Derici, bugün de İstanbul'daki sıcak hava için bulduğu çözümü paylaştı. İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla yine takipçilerini şaşırtmayı başardı.