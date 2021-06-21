Masterchef'i bir bir ifşa etti Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı! Masterchef'e başlamadan darbe beklenmedik yerden geldi...3.sezon fırtınalar estiren Masterchef, 4.sezonuyla Survivor'ın finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon tanıtımları TV 8'de dönmeye başlayan Masterchef şu günlere yeni sezon heyecanının yanı sıra daha başlamadan ifşa şoku yaşıyor. Öyle ki kendini Masterchef kahini olarak adlandıran Instagram kullanıcı daha ilk haftadan elenecek ismi söyleyerek bir ilke imzasını attı.