ADA SAKİNLERİ DE TEPKİLİ!

Bade İşçil'in bu mesajına Ada'da yaşayan birçok vatandaş da sosyal medyadan, "Belediye hiç bir hizmet sunmuyor. Geçen seneden beri her yer çöp kokuyor. Güzelim adalarda resmen rezalet yaşanıyor" diyerek tepki gösterdi.