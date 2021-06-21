Gündemde yoğun bir şekilde Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TV8'de yayınlanan ve her sezonu ilgiyle izlenen yarışma için heyecan dolu geri sayım başladı. Yemek hünerlerini sergileyen birbirinden iddialı yarışmacılar şampiyon olmak için çaba gösteriyor, Survivor'ın bitmesine az bir zaman kala yarışmanın yayınlanacağı tarih de belli oldu. Peki Mastechef hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte fragman…
MATERCHEF 2021 FRAGMAN
MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Masterchef Türkiye'nin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Fragmanda Masterchef Türkiye'nin 26 Haziran Cumartesi akşamı TV8'de ekrana geleceği belirtildi. Programın yarışmacıları ise henüz açıklanmadı.
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.