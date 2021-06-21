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    • Magazin
    • 22.06.2021 08:26
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    • 22.06.2021 08:26
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    , ? ? Fragman…

    ? , ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışmada yeni isimler performanslarını sergileyecek. fragman yayınlandı ve heyecanı daha da arttırdı. Peki yarışmacılar kimler?

    takvim.com.tr
    Masterchef 2021 ne zaman başlıyor?

    Gündemde yoğun bir şekilde Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TV8'de yayınlanan ve her sezonu ilgiyle izlenen yarışma için heyecan dolu geri sayım başladı. Yemek hünerlerini sergileyen birbirinden iddialı yarışmacılar şampiyon olmak için çaba gösteriyor, Survivor'ın bitmesine az bir zaman kala yarışmanın yayınlanacağı tarih de belli oldu. Peki Mastechef hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte fragman…

    MATERCHEF 2021 FRAGMAN

    MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Masterchef Türkiye'nin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Fragmanda Masterchef Türkiye'nin 26 Haziran Cumartesi akşamı TV8'de ekrana geleceği belirtildi. Programın yarışmacıları ise henüz açıklanmadı.

    MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

    1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

    Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.

        MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef Türkiye'nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018'de sezonu şampiyon olarak Uğur Kardaş tamamladı. Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı 2019'da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. Geçen sezon jüri değişmedi ve seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu.
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