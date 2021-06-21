Survivor ne zaman bitiyor, final tarihi ne zaman? Survivor 2021 finali nerede yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dominik Cumhuriyeti'nde şampiyonluk için mücadele eden yarışmacılardan bir isim finale kalmayı garantilerken diğerleri de şanslı olmak için uğraşıyor. Az sayıda kalan yarışmacılar zorlu parkurda en iyi performansını sergiliyor. Peki Survivor 2021 ne zaman sona erecek?
2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.
Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu Aleyna kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Aleyna seçti. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi.
FİNALİ GARANTİLEYEN İSİM BELLİ OLDU!
İsmail Balaban, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Survivor yarı finaline adını ilk yazdıran yarışmacı oldu.