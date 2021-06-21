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    • Magazin
    • 21.06.2021 21:53
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    • 21.06.2021 21:53
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    , ? ? 'dan açıklama geldi

    Gündemde akşam kuşağı izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde , ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’de yayınlanan ve her sezonu ilgiyle takip edilen yarışma sona doğru yaklaşırken heyecanın dozu da arttı. Rekabetin dozunun arttığı Survivor ile ilgili ’dan final açıklaması geldi. Peki ? 5 kişi kalan isimlerden hangisinin şampiyon olacağı merak edilirken finale adını yazdıran ilk isim belli oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Survivor ne zaman bitiyor, final tarihi ne zaman?

    Survivor ne zaman bitiyor, final tarihi ne zaman? Survivor 2021 finali nerede yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dominik Cumhuriyeti'nde şampiyonluk için mücadele eden yarışmacılardan bir isim finale kalmayı garantilerken diğerleri de şanslı olmak için uğraşıyor. Az sayıda kalan yarışmacılar zorlu parkurda en iyi performansını sergiliyor. Peki Survivor 2021 ne zaman sona erecek?

    2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

    Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.

    Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor'da 19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu Aleyna kazandı.

    ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Survivor'da eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Aleyna seçti. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi.

    FİNALİ GARANTİLEYEN İSİM BELLİ OLDU!

    İsmail Balaban, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Survivor yarı finaline adını ilk yazdıran yarışmacı oldu.

        SURVİVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

        Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.

        "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da minderde esti. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada başpehlivan Balaban, +90 kiloda rakibi Ömer Yavuz'u yenerek zirvedeki yerini aldı.

        İSMAİL BALABAN BAŞARILARI

        • 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
        • 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
        • 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
        • 2014 Kırkpınar ikinciliği
        • 2015 Kurtdereli ikincliği
        • 2016 Kurtdereli üçüncülüğü
        • 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
        • 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
        • 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
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