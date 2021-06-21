Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kimseye zarar gelmesini istmeyen Demir, Sevda'nın ölümü sonrası hem Ümit hem de Züleyha'yla ilgili yeni kararlar alacak. Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir şok üstüne şok yaşayacak. Tüm bu süreçte, Yaman konağındaki gerginlik artarken, Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini zannetmeye devam ederken gerçeklerin gün yüzüne çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi 24 Haziran Perşembe akşamı sezon finali bölümüyle ekranlarda olacak.

SİLAHINA DAVRANIYOR

Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır! Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır.