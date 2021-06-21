Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen Dora hakkında bir konuştu pir konuştu 'sen bizim formatın...' Survivor'ın sivri ismi Uğurtan Dora... Survivor'da son olarak adaya veda eden isim Uğurtan Dora oldu. İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu ve Uğurtan Dora'nın yer aldığı üçlü potada veda eden Uğurtan Dora yarışmanın en sivri isimlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. Zaman zaman Acun Ilıcalı bile laf dalaşına giren Uğurtan Dora hakkında, Acun Ilıcalı'nın söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.
Artık finale sayılı günler kala heyecanın giderek zirve yapmaya başladığı Survivor yarışmasında her bölüm şaşırtıcı bir olay yaşanıyor. Medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen Dora hakkında öyle ifadeler kullandı ki görenler inanmakta zorluk yaşadı.
Eleme heyecanının tavan yaptığı yarışmada adadan veda eden isim sonunda belli oldu. Survivor adasında artık 5 kişi kalan yarışmacılar arasında rekabet de en üst düzeye tırmanmış oldu.