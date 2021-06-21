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    • 21.06.2021 11:08
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    • 21.06.2021 11:08
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    'dan elenen Dora hakkında bir konuştu pir konuştu 'sen bizim formatın...' Survivor'ın sivri ismi ...

    2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 37 yaşındaki bizim bildiğimiz adıyla Dora geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana hem kendi takımıyla hem de karşı takımla girdiği polemiklerle bilinen isimlerden biri olan, sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak da kırmızı takımdan 'la ettiği kavga ve gırtlak gırtlağa gelmesiyle çok konuşulan Uğurtan Dora, Survivor'a son olarak veda eden isim oldu. ’nın yarışmacı Dora hakkında söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.

    Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen Dora hakkında bir konuştu pir konuştu

    Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen Dora hakkında bir konuştu pir konuştu 'sen bizim formatın...' Survivor'ın sivri ismi Uğurtan Dora... Survivor'da son olarak adaya veda eden isim Uğurtan Dora oldu. İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu ve Uğurtan Dora'nın yer aldığı üçlü potada veda eden Uğurtan Dora yarışmanın en sivri isimlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. Zaman zaman Acun Ilıcalı bile laf dalaşına giren Uğurtan Dora hakkında, Acun Ilıcalı'nın söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.

    Artık finale sayılı günler kala heyecanın giderek zirve yapmaya başladığı Survivor yarışmasında her bölüm şaşırtıcı bir olay yaşanıyor. Medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen Dora hakkında öyle ifadeler kullandı ki görenler inanmakta zorluk yaşadı.

    Eleme heyecanının tavan yaptığı yarışmada adadan veda eden isim sonunda belli oldu. Survivor adasında artık 5 kişi kalan yarışmacılar arasında rekabet de en üst düzeye tırmanmış oldu.

        Medya patronu Acun Ilıcalı, İstanbul'da yapılacak büyük final öncesinde yine çarpıcı açıklamalar yapmasıyla gündem oldu.

        İsmail dokunulmazlık oyununu kazanarak Dora'yı eleme potasına sokmuştu. Daha sonra ise Ayşe dokunulmazlık oyununu aldı ve İsmail'i eleme potasına soktu.

        Eleme potasındaki isimler İsmail, Aleyna ve Dora olurken bu üçlüden adaya veda eden isim Dora oldu. Veda konuşması yapan yarışmacı, "Beni buraya taşıyan tüm sevenlerime teşekkür ederim. Son 6'ya kaldıysam sizlerin sayesinde oldu" diyerek teşekkürlerini iletti.

            Bunun ardından söz alan Survivor yarışmasının hem yapımcısı hem de sunucusu Acun Ilıcalı, "Ben senin hakkında bir şeyler demek istiyorum. Renkli bir kişiliksin, farklı bakış açıların var. İnatçısın. Bence derinlerde yufka yürekli ve duygusalsın. Seninle sohbet etmek çok zevkli. Seninle ne zaman bir sohbete girsek ben çok zevk aldım.

            Yakın kişilere kendisini çok sevdiren ama kendinden uzak tuttuklarına pek sevdirmeyen bir yapım var. Sen bizim formatın farklı rengiydin. İçindeki tuttun dile getirdin" şeklinde konuştu.

            Survivor 2021 yarışmasında adaya son veda eden isim Dora olurken, sosyal medyada bu eleme çok konuşuldu. Dora hayranları bu eleme karşısında tepkilerini dile getirirken, Acun Ilıcalı'nın yarışmacı hakkındaki görüşleri de beğeni topladı.
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