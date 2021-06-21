Bunun ardından söz alan Survivor yarışmasının hem yapımcısı hem de sunucusu Acun Ilıcalı, "Ben senin hakkında bir şeyler demek istiyorum. Renkli bir kişiliksin, farklı bakış açıların var. İnatçısın. Bence derinlerde yufka yürekli ve duygusalsın. Seninle sohbet etmek çok zevkli. Seninle ne zaman bir sohbete girsek ben çok zevk aldım.