Survivor finali ne zaman? Survivor 2021'de finale gitmeyi kimler garantiledi? Eleme adayları kimler oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 sezonuna bomba gibi başladı ve kırmızı mavi takım mücadelesini sergiledi. Artık finale az bir zaman kala heyecan dorukta ve izleyiciler yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte tüm bilgiler…
2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.
Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu Aleyna kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Aleyna seçti. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu. Bu hafta oynanacak oyunlar sonrasında Ayşe'nin yanına iki eleme adayı daha seçilecek.
YARI FİNALİ GARANTİLEYEN İSİM BELLİ OLDU!
İsmail Balaban, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Survivor yarı finaline adını ilk yazdıran yarışmacı oldu.