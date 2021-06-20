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    • Magazin
    • 20.06.2021 23:39
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    • 20.06.2021 23:40
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    ? ? Eleme adayları kimler oldu?

    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışması her sezon ilgiyle izleniyor ve 2021 sezonunun sonuna az bir zaman kala heyecanın dozu iyice arttı. Zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar şampiyon olabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Peki ? Bu hafta toplanan heyecan dolu ada konseyinin ardından Eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor finali ne zaman?

    Survivor finali ne zaman? Survivor 2021'de finale gitmeyi kimler garantiledi? Eleme adayları kimler oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 sezonuna bomba gibi başladı ve kırmızı mavi takım mücadelesini sergiledi. Artık finale az bir zaman kala heyecan dorukta ve izleyiciler yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte tüm bilgiler…

    2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

    Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.

    Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor'da 19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu Aleyna kazandı.

    ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Survivor'da eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Aleyna seçti. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu. Bu hafta oynanacak oyunlar sonrasında Ayşe'nin yanına iki eleme adayı daha seçilecek.

    YARI FİNALİ GARANTİLEYEN İSİM BELLİ OLDU!

    İsmail Balaban, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Survivor yarı finaline adını ilk yazdıran yarışmacı oldu.

        SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

        Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.
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        Haberler Magazin Survivor finali ne zaman? Survivor 2021’de finale gitmeyi kimler garantiledi? Eleme adayları kimler oldu?