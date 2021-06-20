2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?



Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.

Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.