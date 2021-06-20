CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında Hayri, Nalan'ın şoförüdür. İkili birbirlerine aşık olurlar. Hayri ise kitapta Türkan ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimsiz biri olarak tarif edilen Hayri, köyden çalışmak için İstanbul'a gelmiştir. Sedat'ta ilgi ve sevgi göremeyen Nalan, bebeğini de kaybettikten sonra depresyona girer. Bu durumda Hayri arasında yakınlaşma olur.

Sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Hayri'nin kim olacağı konusu hakkında Birsen Altuntaş, ''Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu.'' ifadelerine yer verdi.