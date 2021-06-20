Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sezon finaline giren dizisi hakkındaki iddialar bitmiyor. Özellikle son sahnede Hayri karakterinin görünmesi büyük heyecan ve merak uyandırmıştı. Peki Camdaki Kız Hayri karakterini kim canlandıracak? Gelen iddialar oldukça şaşırtıcı…
CAMDAKİ KIZ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı, yeni sezon tarihi de belli olmadı.
CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.
Cana'dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırır. Cana sonunda Sedat ve Nalan'ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride'nin fikrini kim değiştirecektir?
Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.
Muzo geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarır. Acaba bu büyük sır nedir?