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    • Magazin
    • 20.06.2021 22:34
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    • 20.06.2021 22:34
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    ? ? Şaşırtıcı iddialar…

    Gündemde dizi severler tarafından yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kanal D’de yeni başlayan ve oldukça ilgi gören dizi Camdaki Kız 9. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Dizinin hayranları heyecan dolu bir sahne ile final yapan dizideki Hayri karakterinin kim olduğu çok konuşulmuştu ve hala şaşırtıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sezon finaline giren dizisi hakkındaki iddialar bitmiyor. Özellikle son sahnede Hayri karakterinin görünmesi büyük heyecan ve merak uyandırmıştı. Peki Camdaki Kız Hayri karakterini kim canlandıracak? Gelen iddialar oldukça şaşırtıcı…

    CAMDAKİ KIZ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Henüz yayınlanmadı, yeni sezon tarihi de belli olmadı.

    CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.

    Cana'dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırır. Cana sonunda Sedat ve Nalan'ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride'nin fikrini kim değiştirecektir?

    Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.

    Muzo geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarır. Acaba bu büyük sır nedir?

        CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM?

        Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında Hayri, Nalan'ın şoförüdür. İkili birbirlerine aşık olurlar. Hayri ise kitapta Türkan ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimsiz biri olarak tarif edilen Hayri, köyden çalışmak için İstanbul'a gelmiştir. Sedat'ta ilgi ve sevgi göremeyen Nalan, bebeğini de kaybettikten sonra depresyona girer. Bu durumda Hayri arasında yakınlaşma olur.

        Sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Hayri'nin kim olacağı konusu hakkında Birsen Altuntaş, ''Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu.'' ifadelerine yer verdi.
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