Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. ATV'de Cumartesi akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisi dün akşam 18. bölüm ile yayınlandı ve izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Sezon finaline giren dizinin Eylül ayında yeni sezona başlaması bekleniyor. Peki Kardeşlerim dizisinin yeni sezonundan fragman geldi mi?
KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI
KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"
Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...
KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.