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    • Magazin
    • 20.06.2021 21:56
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    • 20.06.2021 21:56
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    ? Yürekleri burkan bir sezon finali: Gözyaşları sel oldu…

    Gündemde özellikle dizi severler tarafından yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. ATV’de Cumartesi akşamları yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile çok beğenilen Kardeşlerim dizisi dün akşam 18. bölümü ile sezon finali yaptı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Yürekleri burkan bir sezon finali yaşandı ve gözyaşları sel oldu. Kardeşlerim son bölümde Kadir’in cinayetle suçlanarak tutuklanması, Orhan’ın vurulma sahnesi hafızalara kazındı. Peki yeni fragman geldi mi?

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. ATV'de Cumartesi akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisi dün akşam 18. bölüm ile yayınlandı ve izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Sezon finaline giren dizinin Eylül ayında yeni sezona başlaması bekleniyor. Peki Kardeşlerim dizisinin yeni sezonundan fragman geldi mi?

    KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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    "Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

    Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

    KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

        Yapım: NGM MediaYapımcı: Nazlı Heptürk
        Yönetmen: Serkan Birinci
        Senaryo: Gül Abus Semerci
        Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)
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        Haberler Magazin Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürekleri burkan bir sezon finali: Gözyaşları sel oldu…