Cam Tavanlar 3. bölüm 2. fragmanı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Show TV'de yeni başlayan yaz dizisi Çarşamba akşamları izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor. Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral'in yer aldığı Cam Tavanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı oldukça heyecanlandırdı ve Cem ile Leyla arasındaki çekim hava da aşk kokusu var dedirtti. Cam Tavanlar dizisini henüz izlememiş olanlar için de tüm bilgileri haberimizde derledik.
CAM TAVANLAR 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI
CAM TAVANLAR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla… Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO'su… Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz…
Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?