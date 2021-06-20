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    • Magazin
    • 20.06.2021 21:22
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    • 20.06.2021 21:22
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    3. bölüm 2. fragmanı heyecan yarattı! Havada aşk kokusu var! Başlatılan savaşın gidişatı…

    Merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve heyecan yarattı. Ojo Pictures imzalı Cam Tavanlar dizisi Show TV’de başladı ve ilk iki bölümüyle oldukça sevildi. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başlamışken yen, bölüm fragmanı heyecanın dozunu daha da arttırdı. Yeni fragman adeta havada aşk kokusu var dedirtiyor. Leyla ile Cem arasındaki kıvılcımlar yükseliyor ve aralarındaki çekime engel olamıyorlar. Başlatılan savaşın gidişatının nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. İşte Cam Tavanlar yeni bölümde yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Cam Tavanlar 3. bölüm 2. fragmanı heyecan yarattı!

    Cam Tavanlar 3. bölüm 2. fragmanı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Show TV'de yeni başlayan yaz dizisi Çarşamba akşamları izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor. Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral'in yer aldığı Cam Tavanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı oldukça heyecanlandırdı ve Cem ile Leyla arasındaki çekim hava da aşk kokusu var dedirtti. Cam Tavanlar dizisini henüz izlememiş olanlar için de tüm bilgileri haberimizde derledik.

    CAM TAVANLAR 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

    CAM TAVANLAR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla… Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO'su… Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz…

    Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?

        CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

        Cam Tavanlar'ın son bölümünde; Şimdi her şeye sıfırdan başlama zamanı… Ama bu hiç de kolay olmayacak. Üstelik karşısında dişli bir rakip var artık: Cem… Leyla'nın ansızın çıktığı bir seyahat, Cem için tehlike çanlarının çalması demek… Cem, Leyla'nın peşinden yollara düşüyor ve ikili, Anadolu'nun bereketli topraklarında kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Fakat ikisinin de hesaba katmadığı tek bir şey var; o da aşk…

        Bensu Soral(Leyle), Kubilay Aka (Cem), Hatice Aslan (Süreyye),Utku Ateş (İskender), Ahmet Melih Yılmaz (Şinasi), Beril Kayar (Aylin), Ayten Soykök (İnci), Mehmet Bilge Aslan (Haldun), Şifanur Gül (Suna), Aziz Caner İnan (Emre), Alper Kut, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar.
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        Haberler Magazin Cam Tavanlar 3. bölüm 2. fragmanı heyecan yarattı! Havada aşk kokusu var! Başlatılan savaşın gidişatı…