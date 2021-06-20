CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Cam Tavanlar'ın son bölümünde; Şimdi her şeye sıfırdan başlama zamanı… Ama bu hiç de kolay olmayacak. Üstelik karşısında dişli bir rakip var artık: Cem… Leyla'nın ansızın çıktığı bir seyahat, Cem için tehlike çanlarının çalması demek… Cem, Leyla'nın peşinden yollara düşüyor ve ikili, Anadolu'nun bereketli topraklarında kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Fakat ikisinin de hesaba katmadığı tek bir şey var; o da aşk…



Bensu Soral(Leyle), Kubilay Aka (Cem), Hatice Aslan (Süreyye),Utku Ateş (İskender), Ahmet Melih Yılmaz (Şinasi), Beril Kayar (Aylin), Ayten Soykök (İnci), Mehmet Bilge Aslan (Haldun), Şifanur Gül (Suna), Aziz Caner İnan (Emre), Alper Kut, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar.