Baş Belası 1. bölüm CANLI yayın izle! ATV dizisi Baş sorgulamaları yoğun bir şekilde yapılır oldu. ATV'nin yeni dizisi daha başlamadan tanıtımlarıyla oldukça dikkat çekti, konusu ve oyuncuları ile merak uyandırdı. Yapımını ARC Film, Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu oldukça iddialı gelen dizi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizi polisiye konusu ile çok sevilecek. İnternet üzerinden izleyecek olanlar için Baş Belası 1. bölüm canlı yayın izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.
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"Biraz önce bir ev kadını bize akıl verdi, Cinayet Büro'ya akıl verdi!"
Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.
İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.