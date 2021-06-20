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    • Magazin
    • 20.06.2021 19:52
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    • 20.06.2021 19:54
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    ! ! Polisiye mücadele başlıyor…

    Gündemde yoğun bir şekilde dizi konusu nedir? ATV dizisi Baş Belası oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Özellikle televizyon ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayacak olan dizileri yakından takip eden izleyiciler ATV’de bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan ARC Film'in yapımını üstlendiği Baş Belası dizisi ile ilgili bilgileri merak ediyor. Yayınlanan tanıtımlarında konusu ve güçlü oyuncusu ile dikkat çeken Baş Belası izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Polisiye mücadele başlıyor. Peki nerede çekiliyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Baş Belası 1. bölüm CANLI yayın izle!

    Baş Belası 1. bölüm CANLI yayın izle! ATV dizisi Baş sorgulamaları yoğun bir şekilde yapılır oldu. ATV'nin yeni dizisi daha başlamadan tanıtımlarıyla oldukça dikkat çekti, konusu ve oyuncuları ile merak uyandırdı. Yapımını ARC Film, Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu oldukça iddialı gelen dizi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizi polisiye konusu ile çok sevilecek. İnternet üzerinden izleyecek olanlar için Baş Belası 1. bölüm canlı yayın izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    BAŞ BELASI 1. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Biraz önce bir ev kadını bize akıl verdi, Cinayet Büro'ya akıl verdi!"

    Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.

    İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.

        BAŞ BELASI KONUSU VE OYUNCULARI

        Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.

        Oyuncular:

        İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)

        Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)

        Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)

        Bülent Düzgünoğlu

        Neşe Baykent

        Taner Rumeli

        Yılmaz Kunt
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        Haberler Magazin Baş Belası 1. bölüm CANLI yayın izle! ATV dizisi Baş Belası ilk bölüm izle! Polisiye mücadele başlıyor…