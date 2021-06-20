Baş Belası dizi konusu nedir? ATV dizisi Baş Belası oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önce ATV'nin uzun soluklu dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu bu kez Baş Belası dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça iddialı olan dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak?
BAŞ BELASI KONUSU NEDİR?
Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.
BAŞ BELASI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)
Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)
Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)
Bülent Düzgünoğlu
Neşe Baykent
Taner Rumeli
Yılmaz Kunt