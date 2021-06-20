Baş Belası dizi konusu nedir? ATV dizisi Baş Belası oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önce ATV'nin uzun soluklu dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu bu kez Baş Belası dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça iddialı olan dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak?