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    • Magazin
    • 20.06.2021 18:31
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    • 20.06.2021 18:31
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    ? ? Nerede çekiliyor?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Özellikle televizyon ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayacak olan dizileri yakından takip eden izleyiciler ATV’de bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Baş Belası dizisi ile ilgili bilgileri merak ediyor. Yayınlanan tanıtımlarında konusu ve güçlü oyuncusu ile dikkat çeken Baş Belası izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki nerede çekiliyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Baş Belası dizi konusu nedir?

    Baş Belası dizi konusu nedir? ATV dizisi Baş Belası oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önce ATV'nin uzun soluklu dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu bu kez Baş Belası dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça iddialı olan dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak?

    BAŞ BELASI KONUSU NEDİR?

    Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.

    BAŞ BELASI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

    İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)

    Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)

    Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)

    Bülent Düzgünoğlu

    Neşe Baykent

    Taner Rumeli

    Yılmaz Kunt

        Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)

        Ali Mert Yavuzcan

        Ergül Miray Şahin

        Özgür Cem Tuğluk

        Eyüp Mert İlkıs

        BAŞ BELASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

        ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.
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