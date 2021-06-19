6. sezondur seyircilerinin evine konuk olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanan 199. bölümüyle yaz tatiline girdi. Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlaması beklenirken Hızır Çakırbeyli'nin tutuklanması ve Alpaslan'ın firar etmesi sezon finalinde çok konuşulanlardan oldu. Alpaslan'ın Doğan Baba'nın tebliğ ettiği şekilde fedailerin başına geçeceği tahmin ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan doruklara çıkarken 7. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Hızır Çakırbeyli bilindiği üzere ailenin reisliğini İlyas'a bıraktı ve herkes onun elini öperek biatlarını bildirdi. EDHO 200. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.