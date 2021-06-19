Bir sezonun daha sonuna adım adım yaklaşan Bir Zamanlar Çukurova'da şok ölüm sonrası gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlayacak. Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri umutla devam ederken müjdeli haber geldi. Fekeli, torununun yaşam savaşını kazanması için dua ederken, yasal sorunlarla da boğuşmak zorunda kaldı. Demir, Sevda'nın ölümünün ardından pek çok kararlar alarak uygulamaya başladı. Üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamadı. Bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı için heyecan sona erdi. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

SİLAHINA DAVRANIYOR

Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır! Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır.