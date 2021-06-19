İki sezondur ekranlarda en çok konuşulan dizilerden birisi olan Kuruluş Osman'da heyecan devam ediyor ve bazı isimler hikayeye veda ediyor. Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in diziden ayrılması akıllara Turgut Alp ne zaman geri dönecek sorusunu getirdi. Seyircileri üzen bu gelişmenin ardından Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sosyal medya platformlarında dile getiriliyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle biliniyor. Gözler ise yeni sezon öncesi yapılacak transfer haberlerine çevrildi.

YENİ PROJESİ NE?

Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.