İki sezondur ekranlarda en çok konuşulan dizilerden birisi olan Kuruluş Osman'da heyecan devam ediyor ve bazı isimler hikayeye veda ediyor. Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in diziden ayrılması akıllara Turgut Alp ne zaman geri dönecek sorusunu getirdi. Seyircileri üzen bu gelişmenin ardından Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sosyal medya platformlarında dile getiriliyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle biliniyor. Gözler ise yeni sezon öncesi yapılacak transfer haberlerine çevrildi.
YENİ PROJESİ NE?
Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.
Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında bir son dakika gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.
TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ
Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.