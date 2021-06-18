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    • Magazin
    • 18.06.2021 15:43
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    • 18.06.2021 15:43
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    ? ! Altın bilezikleri koluna takan…

    ? nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Bugün günün yemeği tavada waffle oldu ve gelinler en iyi performanslarını sergiledi. Peki Seda Sayan ve kayınvalidelerin tadımlayıp verdiği puana göre ’da haftanın en yüksek vee n düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte Gelinim Mutfakta’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Bugün günün yemeği tavada waffle oldu ve gelinler en iyi performanslarını sergiledi. Peki Seda Sayan ve kayınvalidelerin tadımlayıp verdiği puana göre Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…

    18 HAZİRAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi olup çeyrek altını kapan isim Gönül oldu.

    Gönül:

    Yağnur:

    Aysun:

    Ayten:

    4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde en çok çeyrek altın Yağnur'da olduğu için bilezikler onun masasında duracak. Sezon finalinde en çok çeyreğe sahip olan yarışmacı altın bileziklerin hepsinin sahibi olacak.

        SEDA SAYAN KİMDİR?

        Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Altın bilezikleri koluna takan…