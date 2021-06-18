Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Bugün günün yemeği tavada waffle oldu ve gelinler en iyi performanslarını sergiledi. Peki Seda Sayan ve kayınvalidelerin tadımlayıp verdiği puana göre Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…
18 HAZİRAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi olup çeyrek altını kapan isim Gönül oldu.
Gönül:
Yağnur:
Aysun:
Ayten:
4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde en çok çeyrek altın Yağnur'da olduğu için bilezikler onun masasında duracak. Sezon finalinde en çok çeyreğe sahip olan yarışmacı altın bileziklerin hepsinin sahibi olacak.