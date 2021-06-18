Renan Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli? Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli kim?

Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli kimdir? Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Renan Kaleli ile görüntülendi. Nehir Erdoğan 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü. Oyunculuk da yapan ünlü ressam Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında ünlü oyuncu Hatice Aslan ile evlilik yaşadı.
RENAN KALELİ KİMDİR?
Aynı zamanda oyunculuk da yapan Renan Kaleli bir ressamdır. Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika'da bulunduğu dönemde Prof. Bressler'in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başladı.
Ardından bu çalışmaları kâğıt ve karton üstüne suluboya, çini mürekkebi ve kolâjlarla devam ederken ana imgelerini ağaçlar ve imgeler olarak şekillendirdi. Devamında tuval üzerine akrilik ve yağlıboya kullanan ressam manzara ve hayvan figürleriyle unsur dünyasını genişletti.
Oyunculuk da yapan ünlü ressam Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında Hatice Aslan ile evlilik yaşadı. Daha sonra oyuncu Nehir Erdoğan ile birliktelik yaşadı.
NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?
Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Aslen baba tarafından Malatya'lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu.
Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu.