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    • Magazin
    • 18.06.2021 09:53
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    • 18.06.2021 09:53
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli kim?

    Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan sevgilisi ile görüntülendi. Oyuncu Nehir Erdoğan’ın, iki yıldır meslektaşı Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli’yle aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşıklar, ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Bu gelişmenin ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Renan Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Renan Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli? Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli kim?

    Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli kimdir? Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Renan Kaleli ile görüntülendi. Nehir Erdoğan 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü. Oyunculuk da yapan ünlü ressam Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında ünlü oyuncu Hatice Aslan ile evlilik yaşadı.

    RENAN KALELİ KİMDİR?

    Aynı zamanda oyunculuk da yapan Renan Kaleli bir ressamdır. Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika'da bulunduğu dönemde Prof. Bressler'in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başladı.

    Ardından bu çalışmaları kâğıt ve karton üstüne suluboya, çini mürekkebi ve kolâjlarla devam ederken ana imgelerini ağaçlar ve imgeler olarak şekillendirdi. Devamında tuval üzerine akrilik ve yağlıboya kullanan ressam manzara ve hayvan figürleriyle unsur dünyasını genişletti.

    Oyunculuk da yapan ünlü ressam Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında Hatice Aslan ile evlilik yaşadı. Daha sonra oyuncu Nehir Erdoğan ile birliktelik yaşadı.

    NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

    Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Aslen baba tarafından Malatya'lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu.

    Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu.

        Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır.

        Bugüne kadar Estağfurullah Yokuşu, Yabancı Damat, Tatlı Bela Fadime, Ay Işığı, Avukatlar, Aşk Bir Hayat, Son ve Reaksiyon gibi projelerde rol alan Nehir Erdoğan, 2014 yılında yönetmen Ahmet Sesigürgil ile dünya evine girdi.

        Şimdilerde Benim Adım Melek adlı dizide Melek karakterine hayat veren Nehir Erdoğan 1.74 metre boyunda, 51 kilo ve İkizler burcudur.
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