Renan Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli? Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli kim?

Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır.

Bugüne kadar Estağfurullah Yokuşu, Yabancı Damat, Tatlı Bela Fadime, Ay Işığı, Avukatlar, Aşk Bir Hayat, Son ve Reaksiyon gibi projelerde rol alan Nehir Erdoğan, 2014 yılında yönetmen Ahmet Sesigürgil ile dünya evine girdi.

Şimdilerde Benim Adım Melek adlı dizide Melek karakterine hayat veren Nehir Erdoğan 1.74 metre boyunda, 51 kilo ve İkizler burcudur.