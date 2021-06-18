La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero üstsüz çamaşırsız pozlarıyla ortalığı yangın yerine çevirdi! Sosyal medyayı salladı... Netflix'in İspanyol dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı Tokyo karakteriyle dünyaca ünlü bir şöhrete kavuşan Ursula Corbero, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla olay yaratmaya devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu onlara bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırsız pozlarını paylaşan Corbero'nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.