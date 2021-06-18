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    • 18.06.2021 09:53
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    • 18.06.2021 09:53
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    'in Tokyo'su üstsüz çamaşırsız pozlarıyla ortalığı yangın yerine çevirdi! Sosyal medyayı salladı

    ’in son dönemlerde ki en ünlü dizilerinden birisi olan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan ’in başrol oyuncularından iç çamaşırsız pozları ile sosyal medyayı yerinden oynattı. Canlandırdığı Tokyo karakteriyle adını dünyaya duyuran Ursula Corbero, peş peşe paylaştığı üstsüz pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti. 31 yaşındaki İspanyol oyuncu hali hazırda paylaştığı diğer cesur pozlarıyla da biliniyor. İşte Ursula Corbero'nun olay yaratan o pozları...

    Ursula Corbero üstsüz pozlarıyla yaktı geçti

    La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero üstsüz çamaşırsız pozlarıyla ortalığı yangın yerine çevirdi! Sosyal medyayı salladı... Netflix'in İspanyol dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı Tokyo karakteriyle dünyaca ünlü bir şöhrete kavuşan Ursula Corbero, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla olay yaratmaya devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu onlara bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırsız pozlarını paylaşan Corbero'nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



    Netflix'in son dönemlerde ki en ünlü dizilerinden birisi olan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan La Casa De Papel'in başrol oyuncularından Ursula Corbero iç çamaşırsız pozları ile sosyal medyayı yerinden oynattı.

    La Casa De Papel'de Tokyo karakterine hayat veren güzel oyuncu Ursula Corbero sosyal medya hesabında paylaştığı iç çamaşırsız pozları ile kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

        Teknede verdiği pozda tanga bikinisi ile pozlar veren İspanyol yıldız kısa sürede 6 bin yorum alırken binlerce de beğeni aldı.

        Sosyal medya hesabında 21 milyon 200 bin takipçisi bulunan Corbero verdiği cesur pozları ile sık sık gündeme geliyor.

        Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel ile birlikte adını dünyaya duyuran Ursula Corbero'nun Instagram'da 21 milyondan fazla takipçisi var. Başarılı oyuncu, takipçilerine sık sık cesur pozlar paylaşıyor.

            LA CASA DE PAPEL FİNAL SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

            Netflix'te yayınlanan 'La Casa de Papel' dizinin beşinci ve final sezonu 10 bölümden oluşacak.

            İki parçaya bölünerek ilk yarısı 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacak.
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            Haberler Magazin La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero üstsüz çamaşırsız pozlarıyla ortalığı yangın yerine çevirdi! Sosyal medyayı salladı