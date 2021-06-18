La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero üstsüz çamaşırsız pozlarıyla ortalığı yangın yerine çevirdi! Sosyal medyayı salladı... Netflix'in İspanyol dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı Tokyo karakteriyle dünyaca ünlü bir şöhrete kavuşan Ursula Corbero, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla olay yaratmaya devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu onlara bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırsız pozlarını paylaşan Corbero'nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Netflix'in son dönemlerde ki en ünlü dizilerinden birisi olan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan La Casa De Papel'in başrol oyuncularından Ursula Corbero iç çamaşırsız pozları ile sosyal medyayı yerinden oynattı.
La Casa De Papel'de Tokyo karakterine hayat veren güzel oyuncu Ursula Corbero sosyal medya hesabında paylaştığı iç çamaşırsız pozları ile kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.