Keskin sirke kabına zarar! Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı: Ayyuka çıkacak hamle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda'nın ölümü Demir'i hem Ümit hem de Züleyha'yla ilgili yeni kararlar almaya zorladı. Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu süreçte, Yaman konağındaki gerginlik artarken, Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini zannetmeye devam etti. Bu yüzden Demir, Züleyha'ya danışmadan Ümit'i alıp konağa getirdi. Sevda'nın ölümünün şok etkisi yarattığı bölümden sonra Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

SİLAHINA DAVRANIYOR

Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır! Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır.